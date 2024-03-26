В зеленоградском чате говорят, что владелец живет в 7-м микрорайоне и якобы у него еще два таких «автомобиля-склада» стоят возле дома. Другие рассказывают, что это далеко не единственный случай в Зеленограде использования машины и парковочного места фактически под склад. Например, возле 521 корпуса такой «автосарай» стоит уже несколько лет, причем на месте для инвалидов.

Возможно, нынешнее усиление безопасности заставит управу более строго отнестись к критериям брошенной и разукомплектованной машины и наконец эвакуировать автомобиль-чемпион на заслуженную штрафстоянку. Или хотя бы донести до хозяина простую мысль — не устраивать из общественного парковочного места склад личных вещей.