Приз «Автохлам года» получает автомобиль-склад О470XM777. Он давно кочует по Зеленограду, а чиновники бессильны 26.03.2024 ZELENOGRAD.RU

Сейчас эта машина стоит на парковке в 5-м микрорайоне. Два колеса спущены, вместо заднего стекла фанера, передняя фара выкорчевана, множественная сквозная коррозия. Похоже, сейчас машина вполне отвечает признакам «брошенной и разукомплектованной» (БРТС). Почему управа не замечает этот автохлам, непонятно.

Более того, салон полностью завален вещами, барахло, упавшее с багажника на крыше, валяется на земле, среди всех этих вещей легко спрятать что угодно.

Прошлым летом, во время мятежа Пригожина, эта машина стояла на парковке возле ледового дворца «Орбита» (последняя фотография). Тогда был объявлен режим контртеррористической операции, который позволял убрать любую машину на какую-нибудь отдалённую стоянку, но этого сделано не было.

В зеленоградском чате говорят, что владелец живет в 7-м микрорайоне и якобы у него еще два таких «автомобиля-склада» стоят возле дома. Другие рассказывают, что это далеко не единственный случай в Зеленограде использования машины и парковочного места фактически под склад. Например, возле 521 корпуса такой «автосарай» стоит уже несколько лет, причем на месте для инвалидов.

Возможно, нынешнее усиление безопасности заставит управу более строго отнестись к критериям брошенной и разукомплектованной машины и наконец эвакуировать автомобиль-чемпион на заслуженную штрафстоянку. Или хотя бы донести до хозяина простую мысль — не устраивать из общественного парковочного места склад личных вещей.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, микрорайон 5
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