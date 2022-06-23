Огари— это вторая по численности в Москве утка после кряквы. Они очень заботливые родители, защищают потомство и ведут себя достаточно агрессивно по отношению к другим водоплавающим птицам, прогоняя их и не позволяя подплывать к птенцам.

Часто огари гнездятся на чердаках домов, откуда родившиеся утята планируют вниз на землю без последствий для себя и идут за мамой на пруд. На юг эти птицы не улетают, зимуя в основном в зоопарке, некоторые из них живут зимой парами или поодиночке на незамерзающих водоемах.