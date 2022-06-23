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У пары зеленоградских уток-огарей 14 птенцов — размер выводка год от года увеличивается 23.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Пара оранжевых уток-огарей на Малом городском пруду обзавелась потомством и «выгуливает» целых 14 птенцов. Это почти рекорд — по всей Москве на начало июня специалисты зафиксировали выводки от 4 до 15 утят. В прошлом году у одной зеленоградской пары огарей было 12 птенцов, а два года назад 10 — налицо тенденция к максимальной выживаемости выводка, заявили тогда орнитологи.

Огари— это вторая по численности в Москве утка после кряквы. Они очень заботливые родители, защищают потомство и ведут себя достаточно агрессивно по отношению к другим водоплавающим птицам, прогоняя их и не позволяя подплывать к птенцам.

Часто огари гнездятся на чердаках домов, откуда родившиеся утята планируют вниз на землю без последствий для себя и идут за мамой на пруд. На юг эти птицы не улетают, зимуя в основном в зоопарке, некоторые из них живут зимой парами или поодиночке на незамерзающих водоемах.

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«Утиная перепись» стартовала в Москве в начале июня — летний учёт выводков водоплавающих птиц, который завершится 31 июля. «В этом году учет выводков водоплавающих птиц начался почти на месяц раньше, потому что у крякв и огарей уже появились первые утята», — сообщали в Мосприроде.

Специалисты считают и записывают виды водоплавающих, пол, количество птенцов и их возраст, который нетрудно определить по их внешнему виду. Учитывают взрослых уток, выводки утят-пуховичков, выводки частично оперенных утят и полностью оперенных.

Поучаствовать в переписи приглашают и волонтёров, и школьников: «Участие москвичей в учетах — это не только весомая помощь специалистам-орнитологам в сборе важных данных о количестве птиц, но и прекрасная возможность познакомиться с орнитофауной природных территорий, сделать отличные фотографии, зарисовки и, конечно, насладиться красотой природы».

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Метки:
дикие животные, птицы, пруды и водоемы, утка
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У пары зеленоградских уток-огарей 14 птенцов — размер выводка год от года увеличивается Жизнь
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