Пара оранжевых уток-огарей на Малом городском пруду обзавелась потомством и «выгуливает» целых 14 птенцов. Это почти рекорд — по всей Москве на начало июня специалисты зафиксировали выводки от 4 до 15 утят. В прошлом году у одной зеленоградской пары огарей было 12 птенцов, а два года назад 10 — налицо тенденция к максимальной выживаемости выводка, заявили тогда орнитологи.
Огари— это вторая по численности в Москве утка после кряквы. Они очень заботливые родители, защищают потомство и ведут себя достаточно агрессивно по отношению к другим водоплавающим птицам, прогоняя их и не позволяя подплывать к птенцам.
Часто огари гнездятся на чердаках домов, откуда родившиеся утята планируют вниз на землю без последствий для себя и идут за мамой на пруд. На юг эти птицы не улетают, зимуя в основном в зоопарке, некоторые из них живут зимой парами или поодиночке на незамерзающих водоемах.
«Утиная перепись» стартовала в Москве в начале июня — летний учёт выводков водоплавающих птиц, который завершится 31 июля. «В этом году учет выводков водоплавающих птиц начался почти на месяц раньше, потому что у крякв и огарей уже появились первые утята», — сообщали в Мосприроде.
Специалисты считают и записывают виды водоплавающих, пол, количество птенцов и их возраст, который нетрудно определить по их внешнему виду. Учитывают взрослых уток, выводки утят-пуховичков, выводки частично оперенных утят и полностью оперенных.
Поучаствовать в переписи приглашают и волонтёров, и школьников: «Участие москвичей в учетах — это не только весомая помощь специалистам-орнитологам в сборе важных данных о количестве птиц, но и прекрасная возможность познакомиться с орнитофауной природных территорий, сделать отличные фотографии, зарисовки и, конечно, насладиться красотой природы».