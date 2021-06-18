Установить на Большом городском пруду и Школьном озере четыре домика для уток, а также сходы на берег специалисты «Мосводостока», которые обслуживают зеленоградские водоёмы, обещали ещё в прошлом году.
Домики нужны птицам, чтобы найти укрытие и чтобы птенцы не стали добычей для ворон и других хищников. Внутри домики для уток пустые: на воде их удерживают грузы, которые фиксируют конструкцию в определенном месте, чтобы ее не уносило ветром или течением.
Также на водоемах должны были появились пять сходов. Они нужны, потому что металлическая сетка с камнями, которая укрепляет берег (габионы), не дает утятам выбраться на берег. Сходы с деревянными или резиновыми настилами позволят им выходить на твердую поверхность для отдыха и самостоятельного поиска пищи в первые дни жизни. Другие животные, которые случайно прыгнут в пруд или упадут в него, тоже смогут легко выбраться.
Места для домиков и сходов определили после совместного исследования водоемов «Мосводостоком» с местными жителями. Но если домики видны на пруду, то сходы нам обнаружить на городском пруду только у плотины, ближе к 7-му микрорайону.