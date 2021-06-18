Установить на Большом городском пруду и Школьном озере четыре домика для уток, а также сходы на берег специалисты «Мосводостока», которые обслуживают зеленоградские водоёмы, обещали ещё в прошлом году.

Домики нужны птицам, чтобы найти укрытие и чтобы птенцы не стали добычей для ворон и других хищников. Внутри домики для уток пустые: на воде их удерживают грузы, которые фиксируют конструкцию в определенном месте, чтобы ее не уносило ветром или течением.