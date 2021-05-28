Утку, высиживающую птенцов на клумбе в парке, огородили
Шесть полос оживленной дороги опасно переходить даже людям, не говоря уже о неторопливой утке с птенцами. Но трое отважных женщин помогли им перебраться на другую сторону — одна сопровождала и направляла, а двое других останавливали машины. Им пришлось перебраться через барьер между встречными полосами, чтобы довести птиц до леса напротив МИЭТа. Ура — утята спасены!
За съемку спасибо Елене Жучковой
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