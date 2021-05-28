Ветклиника «Раденис»: спонсор темы
1
Трое отважных женщин помогают утке с птенцами перейти через Солнечную аллею 28.05.2021 ZELENOGRAD.RU

Шесть полос оживленной дороги опасно переходить даже людям, не говоря уже о неторопливой утке с птенцами. Но трое отважных женщин помогли им перебраться на другую сторону — одна сопровождала и направляла, а двое других останавливали машины. Им пришлось перебраться через барьер между встречными полосами, чтобы довести птиц до леса напротив МИЭТа. Ура — утята спасены!

За съемку спасибо Елене Жучковой
Читайте также
Утку, высиживающую птенцов на клумбе в парке, огородили
Материалы о животных редакции Зеленоград.ру помогает делать Ветеринарная клиника «Раденис» - клиника доказательной ветеринарной медицины с высокопрофессиональными специалистами: ортопед-травматолог, стоматолог, кардиолог, анестезиолог, репродуктолог, офтальмолог, ратолог (специалист по грызунам). Приоритет: постановка диагноза и лечение конкретной патологии. Для этого есть все условия: своя экспресс-лаборатория, УЗИ и рентген. Адрес: Андреевка, ПГСК «Карат», напротив дома 31Б. Телефон 8-495-542-60-11, 8-925-720-37-32
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дикие животные, утка
Реклама
Реклама
Обсуждение
Евгений Стрельцов
4 часа назад
Мир не без добрых людей!
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Незаконную автостоянку ликвидировали в 11 микрорайоне Она существовала больше десяти лет Новости
Онлайн-курс по скандинавской ходьбе Школы NordicPlus. Старт занятий — 1 июня. Скидка 75% Реклама
Трое отважных женщин помогают утке с птенцами перейти через Солнечную аллею Жизнь
Сиреневый фестиваль — 29 и 30 мая в усадьбе Шахматово Афиша
Голосование за ремонт опасной дороги на границе с Зеленоградом проходит на портале «Добродел». Осталось всего несколько дней Новости
«Нарисовали круг диаметром в километр». История проекта ЦИЭ — от грандиозного замысла до развалин Истории
Фестиваль красоты и моды «Весна-красота» — 30 мая в КЦ «Зеленоград» Афиша
Полезные советы, новые места, скидки и акции в Зеленограде Новости
Круглосуточная «Чайхана 24» открылась рядом со станцией Крюково Новости
Альтернативная вакцина от ковида — «ЭпиВакКорона» — появилась в поликлиниках и павильонах «Здоровая Москва». Чем она отличается Новости
На перекрестках в Зеленограде поставили светофоры с белым человечком — водители могут поворачивать, пропуская пешеходов. Эксперимент бурно обсуждают, многие против Новости
Роддом приглашает на встречу с акушерами-гинекологами в парк Победы Афиша
У семейства уток-огарей на Чёрном озере вылупилось десять птенцов. Или больше? Попробуйте сосчитать Жизнь
Объявлен аукцион по выбору подрядчика, который закончит капремонт Фирсановского моста. Сейчас на нем действует всего одна полоса Новости
Ночные автобусы в Зеленограде запускать не планируют. Но предложения наших читателей обсудят Новости
Преподаватель МИЭТа Оксана Лукманова стала призером конкурса молодых преподавателей вузов. Мы с ней поговорили Истории
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Офлайн-лекция «Как я украл вашу картину?!» — 29 мая в Культурном центре «Доброволец» Афиша
«Зеленопарк» хочет запустить прокат электросамокатов по городу. Уже заасфальтировали пешеходную тропу до «Леруа Мерлен» Новости
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
С ярмарки в 3-м микрорайоне ушли почти все торговцы и закрылось кафе. Как это объясняют продавцы и чиновники Новости
Лыжероллерную трассу и памп-трек для велосипедистов начали делать за ЦИЭ. Подробный обзор проекта Истории
День открытых дверей в ветеринарной клинике «Раденис» — 1 июня в Солнечногорске Афиша
Ребенок упал со второго этажа. В больницу его эвакуировали вертолетом Новости
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
Офлайн-лекция «Восприятие мира народами Древнего Востока: Египет, Междуречье, Индия, Китай» — 30 мая в Творческом лицее Афиша
© 1997–2021 Зеленоград.ру