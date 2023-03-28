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Трехмесячного котенка, забравшегося на дерево, спасли местные жители - нашли и оплатили альпиниста 28.03.2023 ZELENOGRAD.RU

Всю прошедшую ночь добровольцы хлопотали о спасении трехмесячного котенка, который забрался на дерево у корпуса 925, а сочувствующие наблюдали за процессом в группе Потеряшки Зеленограда. Теперь котенку ищут дом или хозяев, которые опознают в нём своего пропавшего питомца — «видно, что домашний», комментируют в группе.

Сообщение о том, что на дереве на высоте четвёртого этажа сидит кошка или кот, пришло вчера в 17:40 и было опубликовано несколько часов спустя. «Местные сказали, сидит с самого утра в одной позе, не шевелится и ни на что не реагирует», — написала Ольга П.

«Стою сейчас под котом, — сообщил уже ночью Эдуард О. — Позвонил в МЧС, там сказали „Это не к нам, звоните в 112“. Позвонил в 112, там сначала сказали „Если это ничейный кот никто не поедет“, я сказал, что кот мой, оператор ответил, что все равно никто не поедет — нужно обращаться в коммерческие организации, чтобы кота снимали за деньги. Что делаем?»

В группе начали искать автовышку, поделились контактами промышленных альпинистов, появились и те, кто готов был помочь деньгами. Снова звонили в 112 и получили отказ — «кошки считаются верхолазами».

В результате кота спас специалист, которого пришлось вызвать ночью из московского Перово — вызов оплатили сообща. Он забрался на дерево со страховочным снаряжением и сумкой-переноской и добрался до кота, который сидел на совсем тонких и очень высоких ветках. На всю спасательную операцию ушло минут 40.

«Увидев человека, кот залез по веткам еще выше. Но у специалиста была длинная палка с петелькой на конце, ею и дотянулся и поймал кота», — рассказал «Зеленоград.ру» Эдуард.

Виновник происшествия оказался котёнком трехмесячного возраста. Помимо вызванного специалиста в спасении участвовали трое зеленоградских волонтёров, один из них взял котёнка на передержку.

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Метки:
микрорайон 9, домашние животные, кошки
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