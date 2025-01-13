Грибы заметили в лесопарке 9-го микрорайона и возле Школьного озера.

Знатоки говорят, что это зимний опёнок. Первые грибы этого вида появляются обычно в конце сентября — начале октября, наиболее обилен в конце октября — ноябре, но продолжает плодоносить во время зимних оттепелей, часто его можно обнаружить под снегом.