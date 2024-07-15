Как мы и предполагали, шезлонги передают с баланса организации «Мосприрода» на баланс организации «Автомобильные дороги», которой ещё в прошлом сентябре чиновники передали полномочия по эксплуатации этого пляжа.

Нельзя так просто взять и поставить лежаки на пляж, а дальше сколько душе угодно оформлять бумажки — это особо ценное движимое имущество, рассказали в префектуре. Когда оно прибудет на пляж, неизвестно.

Поэтому вместо красивой фотографии пляжа Чёрного озера с шезлонгами, вот вам красивая фотография пляжа без шезлонгов, зато с любовью