Как мы и предполагали, шезлонги передают с баланса организации «Мосприрода» на баланс организации «Автомобильные дороги», которой ещё в прошлом сентябре чиновники передали полномочия по эксплуатации этого пляжа.
Нельзя так просто взять и поставить лежаки на пляж, а дальше сколько душе угодно оформлять бумажки — это особо ценное движимое имущество, рассказали в префектуре. Когда оно прибудет на пляж, неизвестно.
Поэтому вместо красивой фотографии пляжа Чёрного озера с шезлонгами, вот вам красивая фотография пляжа без шезлонгов, зато с любовью
Фото: Сергей Назаров
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