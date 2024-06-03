Куда-то исчезли прекрасные лежаки, которые ставили прошлые годы. Вероятно, это связано с передачей полномочий по эксплуатации зеленоградских особо охраняемых природных территорий (ООПТ) от московского департамента зеленоградской префектуре.

Постановление об этом мэр Собянин подписал в конце сентября с целью «повысить качество, эффективность использования и содержания ООПТ, улучшить их состояние». Прошло уже восемь месяцев, но на отдельно взятом Чёрном озере состояние только ухудшилось. По крайней мере отдыхающим точно стало менее удобно, чем раньше.

Конечно, передача такого огромного хозяйства между двумя организациями дело сложное и вполне может занимать хоть целый год. Но где, в конце концов, сами лежаки (на этом месте кто-то из читателей отправится писать комментарий «у чиновников на даче»)? К примеру, беседки для пикников на территории ООПТ не исчезли, а ведь их тоже передают с баланса на баланс. Верните лежаки!

Впрочем, люди всё равно наслаждаются солнцем, водой и свежим воздухом — посмотрите, какой прекрасный песчаный замок слепили