У коммунальщиков из организации «Автомобильные дороги ЗелАО» теперь есть радиоуправляемая газонокосилка. Она самостоятельно ездит по газонам с уклоном до 45 градусов, а на более крутых участках — с помощью закрепляемого сверху троса.
Скошенная трава не собирается косилкой в отдельный контейнер, а измельчается и сразу же возвращается на газон в качестве удобрения.
Косилка может перемещаться в любом направлении, для ее управления нужен один человек. В префектуре сообщили, что скос травы на склоне вдоль Савелкинского проезда бригадой косарей занимает три дня, радиоуправляемой газонокосилке для этого понадобился один день.
Устройство купили в 2019 году за 2,02 млн рублей. На конкурс подала заявку только одна компания, ООО «Эквит», она и стала победителем.