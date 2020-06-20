Скошенная трава не собирается косилкой в отдельный контейнер, а измельчается и сразу же возвращается на газон в качестве удобрения.

Косилка может перемещаться в любом направлении, для ее управления нужен один человек. В префектуре сообщили, что скос травы на склоне вдоль Савелкинского проезда бригадой косарей занимает три дня, радиоуправляемой газонокосилке для этого понадобился один день.

Устройство купили в 2019 году за 2,02 млн рублей. На конкурс подала заявку только одна компания, ООО «Эквит», она и стала победителем.