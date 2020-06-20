Крутой склон вдоль Савелкинского проезда постригли радиоуправляемой газонокосилкой. Её закрепили на тросе 20.06.2020 ZELENOGRAD.RU

У коммунальщиков из организации «Автомобильные дороги ЗелАО» теперь есть радиоуправляемая газонокосилка. Она самостоятельно ездит по газонам с уклоном до 45 градусов, а на более крутых участках — с помощью закрепляемого сверху троса.

Скошенная трава не собирается косилкой в отдельный контейнер, а измельчается и сразу же возвращается на газон в качестве удобрения.

Косилка может перемещаться в любом направлении, для ее управления нужен один человек. В префектуре сообщили, что скос травы на склоне вдоль Савелкинского проезда бригадой косарей занимает три дня, радиоуправляемой газонокосилке для этого понадобился один день.

Устройство купили в 2019 году за 2,02 млн рублей. На конкурс подала заявку только одна компания, ООО «Эквит», она и стала победителем.

Читайте также
Газоны у меня во дворе начинают косить рано утром. Это вообще нормально?
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Оправданы ли траты на такую косилку?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 45 человек
Метки:
озеленение и благоустройство, газоны
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Собянин: на тестовом голосовании газоны победили парковки. У жителей есть вопросы к результатам Новости
Крутой склон вдоль Савелкинского проезда постригли радиоуправляемой газонокосилкой. Её закрепили на тросе Жизнь
Вход в подъезд с помощью распознавания лица внедряют в шести домах Зеленограда Новости
В МФЦ снова можно попасть без предварительной записи Новости
Электричество, отопление и вода подорожают с 1 июля 2020 года Новости
Мэрия согласовала проект нового дома в 9-м микрорайоне. Правда, его строят уже несколько месяцев Новости
По дороге из Зеленограда в Москву снесли самострои с шинами, надгробиями и цветметом Новости
Дом почти на 400 квартир строят в новом жилом комплексе в Ржавках. Следом планируют ещё три многоэтажки — подробная информация о проекте Новости
В электричках начали устанавливать бесконтактные санитайзеры для рук Новости
«Лента» запустила доставку заказов по Зеленограду Новости
Салюта и других мероприятий в честь парада Победы в Зеленограде не будет Новости
В Черной Грязи установили монумент сотрудникам НКВД Новости
Мэрия учтет результаты тестового голосование по поправкам в Конституцию. Решают, куда вкладывать деньги — в парковки или в газоны Новости
Как поликлиники, больница и роддом возвращаются к обычной работе после эпидемии. Первый этап Новости
Первую росcийскую вакцину от коронавируса будут производить в Зеленограде. Начались её клинические испытания Новости
Конечную остановку ещё четырех автобусов могут перенести в 17-й микрорайон Новости
Как хозяева Крюково стали прототипами героев «Евгения Онегина», а на месте их усадьбы теперь строят многоэтажки Истории
Жильцы перестанут следить за счетчиками электричества: снимать показания, обслуживать и заменять их будут энергетики Новости
Расследовать каждый случай пожара в мусорных контейнерах в течение суток распорядился префект. Так полиция сможет искать поджигателей Новости
Гендиректором МТППК назначен Константин Воронцов. Он вернулся на эту должность спустя три года Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру