4 комментария
Табуретка, молоток и кастрюля супа. Как житель 1-го микрорайона расправился с припаркованной возле подъезда машиной 07.08.2019 ZELENOGRAD.RU

Житель первого микрорайона С. Ильин получил два года условно за то, что решил наказать «неправильного парковщика», подвергнув его автомобиль разрушительным экзекуциям. Рассказываем подробности этой ужасной расправы.

Ильин выпивал с сестрой и приятелем — дело было летом, в десять утра. Вышли на балкон покурить и увидели, как некто припарковал свой «Сааб» в 15 метрах от подъезда корпуса 153. Компании это не понравилось, и они стали кричать, чтобы водитель убрал свой автомобиль. Водитель ответил, что приехал по делам — через пять минут уедет, и ушел.

Тогда Ильин обиделся, что его просьбу проигнорировали. Он взял кастрюлю с супом, а приятель — ножку от табуретки. На улице Ильин вылил суп на крышу «Сааба», но его приятель, вооруженный ножкой от табуретки, не стал повреждать автомобиль. Тогда Ильин пошел в квартиру за молотком, вернулся к машине и около десяти раз ударил по ней молотком. На всё ушло не более десяти минут.

Как выяснилось позже, водитель «Сааба» работает в государственной бюджетной организации и приехал проверить, как идут работы по замене асфальта. Припарковав машину, пошел к рабочим. Когда вернулся к автомобилю, обнаружил, что на его крышу выбросили остатки какой-то пищи, разбиты передние фары, передний бампер, капот и молдинг. Он обратился в полицию, а потом дело дошло до суда.

В ходе следствия Ильин добровольно выдал тот самый молоток и был признан вменяемым в момент совершения преступления.

Ильину вменили вторую часть статьи 167 Уголовного кодекса, то есть умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений общеопасным способом. Эта статья подразумевает до пяти лет принудительных работ или лишение свободы на тот же срок.

В итоге его осудили на полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Наказание назначили условным в связи со смягчающими обстоятельствами: Ильин признал вину, раскаялся, «не судим, не состоял», а на иждивении у него несовершеннолетний ребенок. Также он должен выплатить (хотя и не согласился с суммой) 82600 рублей — во столько эксперты оценили нанесенный ущерб.

Молоток приговорили к уничтожению. Приведен ли приговор в исполнение, выяснить не удалось.

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Нет
Молоток-то за что?
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Обсуждение
Александр Эрлих
7 часов назад
И парковаться сии граждане могут только там, где разрешено
А там можно было парковаться. Это была, цитирую приговор, "неорганизованная неохраняемая автостоянка". Человек просто объяснил в суде зачем приехал. Дело в том, что некоторые граждане считают такие парковки своей собственностью, но это не так.
Барри
6 часов назад
Психи
Александр Эрлих
6 часов назад
Психи
И ваши соседи.
Michael Zom
5 часов назад
Кому бы из государственных служащих срок впаять, за то что они с Зеленоградом сотворили. Это намного хуже кастрюли супа и молотка.
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