Женщина обратилась за помощью к проезжавшим мимо автоинспекторам. Она рассказала, что двери ее машины самопроизвольно заблокировались, пока она находилась на улице. Ключи остались в замке зажигания, а в салоне остался ее четырехмесячный ребенок.

Инцидент произошел на автозаправочной станции, расположенной на Ленинградском шоссе между деревнями Есипово и Пешки под Солнечногорском.

Один патрульный отвез женщину домой в Поварово за запасным комплектом ключей, второй остался дежурить у автомобиля с запертым младенцем, сообщает полиция. Ребенок не пострадал.