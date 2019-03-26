1 комментарий
Сотрудники полиции спасли запертого в машине четырехмесячного младенца 26.03.2019 ZELENOGRAD.RU

Женщина обратилась за помощью к проезжавшим мимо автоинспекторам. Она рассказала, что двери ее машины самопроизвольно заблокировались, пока она находилась на улице. Ключи остались в замке зажигания, а в салоне остался ее четырехмесячный ребенок.

Инцидент произошел на автозаправочной станции, расположенной на Ленинградском шоссе между деревнями Есипово и Пешки под Солнечногорском.

Один патрульный отвез женщину домой в Поварово за запасным комплектом ключей, второй остался дежурить у автомобиля с запертым младенцем, сообщает полиция. Ребенок не пострадал.

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Обсуждение
Вероника *****
Вчера, 10:56
Так они ни ребенка спасли, а нерадивую автомобилистку выручили
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