На Ленинградке появилось граффити с белорусским флагом и надписью «Мы — они» 12.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Граффити с белорусским флагом бело-красно-белой расцветки появилось на опоре непостроенного моста через Ленинградское шоссе.

Опоры недостроенной эстакады начали разрисовывать несколько лет назад. Первую покрасили в чёрный цвет и написали на ней «Курск 12.08.2000», имея в виду аварию на подводной лодке «Курск», в которой погибли 118 человек. Покрашенная опора похожа на выступающую над водой рубку подлодки.

В июне этого года расписали соседнюю опору, имитировав обложку российской Конституции с названием и гербом на красном фоне. Перед голосованием, посвящённым множеству поправок в основной закон государства, одна из которых фактически позволяет Путину избираться на пост президента ещё два раза, под словом «Конституция» и гербом появилось слово «Нет», но его оперативно закрасили.

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Появление рядом граффити с белорусским флагом исторической расцветки и надписью «Мы — они» выглядит симиволично. Бело-красно-белый флаг в конце 1980-х стал неофициальным символом борьбы за государственную независимость Белоруссии.

Дважды флаг такой расцветки становился официальным: с 1918 по 1919 год, когда республика установила независимость на оккупированных немецкими войсками территориях бывшей Российской империи, и с 1991 по 1995 год — после провала путча.

В мае этого года в Белоруссии начались акции протеста, после того как арестовали оппозиционных кандидатов в президенты и сняли их кандидатуры с выборов. Сразу после выборов 9 августа, по итогам которых Александр Лукашенко остался президентом, массовые протесты начали подавлять с применением слезоточивого газа, светошумовых гранат, задержанием и избиением протестантов. Причиной протестов стали подозрения в фальсификации итогов выборов в пользу Лукашенко, который занимает президентский пост с 1994 года.

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Метки:
ленинградское шоссе, политика, граффити
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