Можете ли вы сказать «спасибо» вашему дворнику?

Дворников принято ругать. Особенно после сильных снегопадов. Но на самом деле многие дворы убираются нормально, а некоторые даже хорошо. Мы хотим сказать спасибо тем дворникам, которые работают на совесть. Присоединяйтесь — напишите в комментариях, если ваш двор убирают хорошо, пришлите фотографию двора или вашего дворника, а может быть вы даже знаете, как его зовут?