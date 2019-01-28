6 комментариев
Можете ли вы сказать «спасибо» вашему дворнику? 28.01.2019 ZELENOGRAD.RU

Дворников принято ругать. Особенно после сильных снегопадов. Но на самом деле многие дворы убираются нормально, а некоторые даже хорошо. Мы хотим сказать спасибо тем дворникам, которые работают на совесть. Присоединяйтесь — напишите в комментариях, если ваш двор убирают хорошо, пришлите фотографию двора или вашего дворника, а может быть вы даже знаете, как его зовут?

Можете ли вы сказать «спасибо» вашему дворнику?
Да
Нет
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Проголосовали 302 человека
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Обсуждение
Лариса Горпиненко
6 часов назад
Всегда благодарила дворников, ведь они не только на себя работают, но и на нас.
Юрий Комличенко
6 часов назад
А я всегда благодарю! У нас около 905-го всегда хорошо убирают! Молодцы! Значит и Упрва и "Жилищник" не дремлют!
Оксана Пучинина
5 часов назад
Микрорайон 3 Б (от Яблоневой до "Флейты"). В эту зиму убирают замечательно. И без соли, за что отдельное спасибо! Я - пешеход, если что...:)
Dmitriy Avsyankin
5 часов назад
у 1645 убирают внутри двора прекрасно, снаружи двора не быстро, трактор проезды очищает оперативно (на выходных несколько раз проходили). Могу себе сказать спасибо, за очистку двух мест для машин )))
Свити ***
5 часов назад
В отличии от предыдущих годов в зиму 2018-2019 уборка просто отличная (1006-1007)! Уже радует то, что она хотя бы есть. Но еще и реально чистят))) Первый раз не пришлось брать в руки лопату и очищать парковочное место собственноручно. Дворников много и все работают!
Фрези Грант
4 часа назад
Всегда здороваюсь с нашими дворниками, но как зовут не знаю, спрашивать неудобно. Хорошо бы было на доске объявлений у лифта вешать листочек с информацией, кто и где убирает. А убирают у нас в 1501 2 подъезд очень чисто. Снег расчищено с раннего утра.
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