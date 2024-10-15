Автор видео говорит, что снимал это в воскресенье около 19 часов. Надо было несколько месяцев ничего не делать для ремонта дороги, чтобы потом вот так расчищать себе место для работы?

Вообще, перемещать машины, которые мешают коммунальным работам — уборке снега, укладке асфальта и т. п. — это обычная практика. И большинство наших читателей (и водителей тоже) её поддерживают. Но только когда для этого используют обычный эвакуатор, а не трактор.