Вот такой трактор-эвакуатор перемещает машину на улице Андреевка.
Автор видео говорит, что снимал это в воскресенье около 19 часов. Надо было несколько месяцев ничего не делать для ремонта дороги, чтобы потом вот так расчищать себе место для работы?
Вообще, перемещать машины, которые мешают коммунальным работам — уборке снега, укладке асфальта и т. п. — это обычная практика. И большинство наших читателей (и водителей тоже) её поддерживают. Но только когда для этого используют обычный эвакуатор, а не трактор.
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