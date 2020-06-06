Лесную куницу встретили в зеленоградском лесопарке. Фото 06.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Неожиданная встреча с лесной куницей произошла в лесопарковой зоне 4-го микрорайона.

«Поначалу приняли за белку, которую нещадно гоняла стая ворон. Видимо, не зря: любит она похозяйничать в чужих гнёздах. Пришлось изрядно побегать вместе с воронами и упросить её на фотосессию», — рассказывает автор фотографий Александр Павлов (@antaris31 в инстаграме).

Позже обнаружили, что у этой куницы есть минимум два детёныша.

Лесную куницу ещё называют желтодушкой из-за жёлтого треугольника шерсти на шее и грудке. Эти хищники живут в основном на деревьях. Они хорошо лазают и умеют прыгать на расстояние до четырёх метров. При лазании они могут разворачивать ступни на 180 градусов. Убежища устраивают обычно в дуплах или используют покинутые беличьи сооружения, а также гнёзда хищных птиц. Днём желтодушки в основном отдыхают, а охотятся — в сумерках и ночью.

Они всеядны, но предпочитают мелких млекопитающих (например, полёвок и белок), а также птиц и их яйца. Не брезгуют и пресмыкающимися, лягушками, улитками, насекомыми и падалью. Осенью частью их пищи могут быть фрукты, ягоды и орехи.

Обычно эти хищники избегают мест, населённых людьми. Так что встретить её вот так — большая редкость. Впрочем, экологи отмечают, что дикая природа оживилась в связи с малолюдностью лесов и улиц из-за режима «самоизоляции». Недавно на клумбе в парке Победы, например, обнаружили утку, высиживающую яйца.

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Метки:
экология, микрорайон 4, природоведение
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Лесную куницу встретили в зеленоградском лесопарке. Фото Жизнь
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