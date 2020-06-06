Лесную куницу ещё называют желтодушкой из-за жёлтого треугольника шерсти на шее и грудке. Эти хищники живут в основном на деревьях. Они хорошо лазают и умеют прыгать на расстояние до четырёх метров. При лазании они могут разворачивать ступни на 180 градусов. Убежища устраивают обычно в дуплах или используют покинутые беличьи сооружения, а также гнёзда хищных птиц. Днём желтодушки в основном отдыхают, а охотятся — в сумерках и ночью.

Они всеядны, но предпочитают мелких млекопитающих (например, полёвок и белок), а также птиц и их яйца. Не брезгуют и пресмыкающимися, лягушками, улитками, насекомыми и падалью. Осенью частью их пищи могут быть фрукты, ягоды и орехи.

Обычно эти хищники избегают мест, населённых людьми. Так что встретить её вот так — большая редкость. Впрочем, экологи отмечают, что дикая природа оживилась в связи с малолюдностью лесов и улиц из-за режима «самоизоляции». Недавно на клумбе в парке Победы, например, обнаружили утку, высиживающую яйца.