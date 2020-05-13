Ондатру на Школьном озере встретил читатель «Зеленоград.ру» Стас Шевченко. Её видели здесь и раньше, но это впервые, когда она вышла к людям и попала в крупные кадры, рассказал Стас.

Ондатра, или мускусная крыса, — это грызун из семейства хомяковых. Второе название она получила из-за внешнего сходства с серой родственницей. В начале прошлого века ондатру завезли в Европу из Северной Америки (где её называют ещё водяным кроликом), после чего она быстро расселилась по всему евразийскому континенту.

Ондатра ведёт полуводный образ жизни, питается в основном прибрежными и водными растениями, но моллюсками, лягушками и рыбой тоже не брезгует. Как, видимо, и хлебом, если судить по видео, на котором она ест его с большим аппетитом.

В Зеленограде ондатр видели в разные годы не только на Школьном озере, но также на болотце в малинском лесопарке и на Михайловских прудах.