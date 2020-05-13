Ондатра на Школьном озере вышла к людям за хлебом 13.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Ондатру на Школьном озере встретил читатель «Зеленоград.ру» Стас Шевченко. Её видели здесь и раньше, но это впервые, когда она вышла к людям и попала в крупные кадры, рассказал Стас.

Ондатра, или мускусная крыса, — это грызун из семейства хомяковых. Второе название она получила из-за внешнего сходства с серой родственницей. В начале прошлого века ондатру завезли в Европу из Северной Америки (где её называют ещё водяным кроликом), после чего она быстро расселилась по всему евразийскому континенту.

Ондатра ведёт полуводный образ жизни, питается в основном прибрежными и водными растениями, но моллюсками, лягушками и рыбой тоже не брезгует. Как, видимо, и хлебом, если судить по видео, на котором она ест его с большим аппетитом.

В Зеленограде ондатр видели в разные годы не только на Школьном озере, но также на болотце в малинском лесопарке и на Михайловских прудах.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
школьное озеро, дикие животные
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Хроника коронавируса в Зеленограде. Здесь все важные новости. Обновляется постоянно Онлайн
Ондатра на Школьном озере вышла к людям за хлебом Жизнь
Депутат Мосгордумы попросила мэра отменить перчатки. Они не помогают против инфекции, а из-за штрафов многие носят одну грязную пару Новости
Система «Карантин»: ГИБДД может ловить машины без пропусков, без полиса ОСАГО и с неоплаченными штрафами Новости
«Откройте лесопарк для прогулок — обычный поход в супермаркет опаснее» — открытка властям Истории
Заварили проход на Школьное озеро и поставили вокруг полицию. Раньше ограждения убирали местные жители, чтобы погулять у воды Новости
Молодежь устроила шумную автомобильную вечеринку на парковке «Зеленопарка». Организаторов задержали Новости
Новые выплаты на детей из-за эпидемии: сколько и кому положено Истории
Департамент здравоохранения объяснил, как правильно использовать маски и перчатки. Много вопросов осталось без ответов Ответы
На Крюковском рынке закрываются уличные палатки с продуктами. Администрация говорит, что борется с этническим криминалом Новости
«Пятёрочку» в 20-м микрорайоне повторно закрыли за неправильный водопровод Новости
Четыре лесных участка вырубят возле Зеленограда. Официально это продолжение борьбы с вредителями Новости
«Жилищник» просит не выбрасывать окурки — дворники могут заразиться Новости
Нужно ли носить маску и перчатки на улице? Ответы
Двадцать мер дополнительной поддержки бизнеса предложил депутат от Зеленограда Новости
За отсутствие маски в Подмосковье решили пока не штрафовать Новости
Сотрудник «скорой» не теряет время: чтобы не сидеть в машине, он катается на скейте. Видео Жизнь
Роспотребнадзор рекомендует на время пандемии приостановить раздельный сбор мусора Новости
«У деревни Крюково погибает взвод» — О каком Крюково поётся в знаменитой песне Истории
«Жилищник» рассказал, почему воняет краска, которой он красит подъезды Новости
Умер директор зеленоградского автокомбината Кирилл Николенко Новости
Умер от коронавируса зеленоградский врач Алексей Харчук Новости
Лебедей вернули на Быково болото после зимовки Новости
Собянин ввел масочно-перчаточный режим в транспорте с 12 мая Новости
Ограничения в Москве продлили до 31 мая. Собянин рассказал о постепенном выходе из режима самоизоляции Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру