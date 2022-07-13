Он родился недалеко от современного Зеленограда, в деревне Бусиново Химкинского района. Окончив семь классов, поступил работать на Московский авиационный завод. В ноябре 1941 год окончил танковое училище и ушел на фронт.

Сражался под Ржевом в должности командира танка. В 1944 году принял командование самоходной артиллерийской установкой (САУ). Участвовал в освобождении Румынии. Отличился в боях за освобождение Венгрии весной 1945 года. В наградном представлении от мая 1945 года записано: «В период боёв самоходной установкой гвардии лейтенанта Елагина уничтожено: 6 танков, 3 самоходных орудия, 4 бронетранспортёра, 4 полевых орудия, 6 пулемётов и до роты пехоты противника».