Детскую площадку у корпуса 601 разобрали, закатали в асфальт, а на него водрузили одинокую карусель. Так она и простояла несколько дней.

«Табличку с информацией выкинули, когда площадку закатывали асфальтом. [И когда сроки, указанные на ней, вышли] закатали и пропали. Зато несколько дней назад привезли карусель, упакованную в пленку, и опять тишина. [Потом] кто-то поставил эту карусель, и дети, зацепившись за края, раскачивали ее. В соседнем дворе у корпусов 607-608 такая же карусель валяется. Ждем несчастный случай с травмами?» — написала в префектуру местная жительница Ольга К. и приложила фотографию.

Через неделю управа ответила, что по состоянию на 29 июля «выполнены работы по установке игрового оборудования в полном объеме. В настоящее время ведутся работы по укладке покрытия из искусственной травы». А также что работы ведутся по программе «Мой район», и благоустройство детских площадок у корпусов 601-602-627 и корпусов 607-608-624 должно быть завершено 15 августа 2019 года — «в связи с расторжением и заключением нового контракта с подрядной организацией».

Всё это время на недоделанную и опасную для детских развлечений площадку доступ оставался свободным. Ни заградительных лент или барьеров, ни предупреждений — хотя бы на листовках — о продолжающихся работах.

Жалобы на некачественные игровые и собачьи площадки, подвергшиеся обновлению по программе «Мой район», поступают из всех районов города. Проблемы не только с детскими площадками: жалуются на перекошенные пешеходные дорожки, собачьи тренажеры с торчащими гвоздями, плохую укладку асфалтьта и так далее.