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Можно ли укладывать новый асфальт поверх старого? 23.07.2019 ZELENOGRAD.RU

Жители корпуса 1820 заметили, как новый асфальт на тротуаре возле их дома кладут прямо на старый. С помощью зеленоградской префектуры выяснили, можно ли так делать.

Нет, так делать нельзя — это нарушение технологии укладки асфальтобетонного покрытия. По технологии надо сначала снять старый асфальт, пролить участок дороги битумной эмульсией и только после этого укладывать новое полотно. Это касается ремонта дорог «большими картами», то есть на площади больше 100 квадратных метров.

При локальном «ямочном» ремонте — когда надо убрать ямы, выбоины или сколы — вырезают старый асфальт в местах ремонта («нарезают карты»), удаляют содержимое и укладывают свежую асфальтобетонную смесь. Затем выравнивают и уплотняют его — на тротуарах чаще всего с помощью виброплиты.

В этом конкретном случае инженеру «Жилищника», отвечающему за контроль работ, объявлено предупреждение. Если нарушение повторится, его оштрафуют.

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