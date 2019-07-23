Нет, так делать нельзя — это нарушение технологии укладки асфальтобетонного покрытия. По технологии надо сначала снять старый асфальт, пролить участок дороги битумной эмульсией и только после этого укладывать новое полотно. Это касается ремонта дорог «большими картами», то есть на площади больше 100 квадратных метров.

При локальном «ямочном» ремонте — когда надо убрать ямы, выбоины или сколы — вырезают старый асфальт в местах ремонта («нарезают карты»), удаляют содержимое и укладывают свежую асфальтобетонную смесь. Затем выравнивают и уплотняют его — на тротуарах чаще всего с помощью виброплиты.

В этом конкретном случае инженеру «Жилищника», отвечающему за контроль работ, объявлено предупреждение. Если нарушение повторится, его оштрафуют.