4 комментария
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Асфальт укладывают во время дождя. Это вообще нормально? 16.05.2017 ZELENOGRAD.RU

И в дождь, и в снег заделывают ямы во дворах и укладывают новый асфальт на магистралях. У прохожих это вызывает недоумение и вопросы. Разве можно класть асфальт прямо в лужу? Сколько он будет держаться? Кто ответит, если дорога снова развалится? В этих вопросах разбирались зеленоградской администрацией и учреждением «Автомобильные дороги».

Правда ли, что можно укладывать асфальт в дождь? Да, при соблюдении определенной технологии это возможно. Это касается и ямочного ремонта во дворах, и укладки нового асфальта на магистралях.

Разве нельзя подождать хорошей погоды? Нет, нельзя. Действующие нормы не позволяют дожидаться хорошей и комфортной погоды для проведения ремонта дорог. Это прописано в ГОСТ «Автомобильные дороги и улицы».

И что это за волшебные технологии? Если коротко, это использование литого асфальта при ямочном ремонте и повышенная температура асфальтобетонной смеси при укладке асфальта на магистралях.

Ремонтировать ямы в любую погоду можно так называемым «литым асфальтом». Для этого надо подготовить поверхность: очистить от пыли, грязи и влаги. Потом границы ремонта размечают прямыми линиями вдоль и поперек оси дороги с захватом неразрушенного покрытия на 3-5 сантиметров. Близко расположенные выбоины объединяют одним контуром. Затем по размеченному контуру делают углубление с вертикальными стенками на глубину выбоины, но не менее толщины слоя покрытия. Следом очищают дно и стенки ямы от мелких кусков, крошки, пыли, грязи и влаги. И, наконец, обрабатывают дно и стенки тонким слоем жидкого (горячего) или разжиженного битума или битумосодержащей эмульсии.

И долго такой асфальт пролежит? Допустимым считается, если после ямочного ремонта разрушится 5% дорожного покрытия. Гарантийный срок на ямочный ремонт зависит от интенсивности движения транспорта во дворах. В договорах на выполнение работ этот срок прописан — 2 года после приемки. Если за эти два года обнаружатся недостатки или дефекты (эти понятия разделяются) — например, просадки, выбоины, колейность, трещины, просадки водоприемных решеток — подрядчик устраняет их за свой счет, а гарантийный срок продлевается, пока не устранит. За состояние дворов отвечают управляющие компании — «Жилищники», которые заключают контракты с подрядчиками. Претензии по состоянию местных дорог надо адресовать именно «Жилищникам». Эти работы считаются благоустройством.

Асфальт на магистралях меняют большими кусками — дорожники называют их «картами». Его положено укладывать в сухую погоду, при температуре выше +5 градусов весной и +10 осенью. Но можно делать это и при более низкой температуре (даже при нуле) и высокой влажности при условии соблюдения ряда параметров. Это повышенная температура асфальтобетонной смеси — влага с дороги испаряется от нагретой смеси. Для этого нужно, чтобы производство асфальта было расположено неподалеку, а саму подачу смеси делать быстро и ритмично. Асфальтоукладчик не должен простаивать. Можно укладывать асфальт и при минусовых температурах, в этом случае нужны специальные технические добавки в смесь.

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Обсуждение
Майкл Маерс
Вчера, 13:23
"повышенная температура асфальтобетонной смеси"
Да всё это брехня!Я видел как около дома в 15 микрорайоне прям в лужу таджики закидывали старые куски асфальта и лопатами заливали и гладили асфальт с так называемой повышенной температурой.
Александр Эрлих
Вчера, 15:28
Да всё это брехня!Я видел как около дома в 15 микрорайоне прям в лужу таджики закидывали
Что брехня?) Вы видели, как заделывали ямы не по технологии. Многие это видели. А можно делать по технологии (как - написано выше) и результат будет другой.
MaTh MaTh
Вчера, 15:49
Года три назад у нас во дворе в снег+дождь асфальт укладывали. Вроде без всяких хитростей: лопата да каточек. До сих пор не облез, не потрескался. Чудо?!
Людмила Тарасовна
Вчера, 17:54
То есть, в дождь заделывать ямы можно — ок. А суть-то в том, что в лужу кладут состав, не освобождая яму от грязи и влаги.
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