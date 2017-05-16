Правда ли, что можно укладывать асфальт в дождь? Да, при соблюдении определенной технологии это возможно. Это касается и ямочного ремонта во дворах, и укладки нового асфальта на магистралях.

Разве нельзя подождать хорошей погоды? Нет, нельзя. Действующие нормы не позволяют дожидаться хорошей и комфортной погоды для проведения ремонта дорог. Это прописано в ГОСТ «Автомобильные дороги и улицы».

И что это за волшебные технологии? Если коротко, это использование литого асфальта при ямочном ремонте и повышенная температура асфальтобетонной смеси при укладке асфальта на магистралях.

Ремонтировать ямы в любую погоду можно так называемым «литым асфальтом». Для этого надо подготовить поверхность: очистить от пыли, грязи и влаги. Потом границы ремонта размечают прямыми линиями вдоль и поперек оси дороги с захватом неразрушенного покрытия на 3-5 сантиметров. Близко расположенные выбоины объединяют одним контуром. Затем по размеченному контуру делают углубление с вертикальными стенками на глубину выбоины, но не менее толщины слоя покрытия. Следом очищают дно и стенки ямы от мелких кусков, крошки, пыли, грязи и влаги. И, наконец, обрабатывают дно и стенки тонким слоем жидкого (горячего) или разжиженного битума или битумосодержащей эмульсии.