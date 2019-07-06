У корпуса 450 появилась новая собачья площадка с тренажерами и барьерами для собак. Со стороны выглядит красиво и продуманно. Но при ближайшем рассмотрении всё плохо. Читатель Zelenograd.ru Никита Нестеров рассказал нам, что не так с новой площадкой.
«Площадка открылась 2 июля. Комиссий не было. Просто открыли замок (да, на калитке есть замок, неизвестно зачем).
По информации на стенде, работы должны были производиться с 1 апреля по 1 июля. На самом деле к работе приступили в начале июня. Сам информационный щит повесили чуть позже — только после того, как снесли и вывезли забор. До этого момента никто не знал о планах обновить площадку. Делали ее с огромными перерывами один-два работника.
В день открытия моя собака была второй, побывавшей на площадке. Пёс в восторге. Но когда он начал «обновлять» сооружения, я обалдел. Пёс (вес ровно 30 кг) запрыгнул на одно из них — и доски прогнулись настолько, что собака могла повредить лапы, застрянь они в щели. Оказалось, доски не закреплены между собой, нет поперечного каркаса, саморезы торчат наружу.
Это конструктивный и рабочий недочет. По сути, надо надварить трубы 20 х 20. Я оставил на опасном сооружении объявление, даже написал, что нужно сделать (на случай, если они тупые). Сам техник-электромеханик. Были бы снизу металлические рейки — каркас, — всё было бы хорошо.
Я стал звонить по всем телефонам, указанным на информационном щите, — трубку нигде не брали. Дозвонился только на третий день, 4-го числа, Стругиной Е. А. (она указана как представитель заказчика — Автомобильных дорог ЗелАО). Очень приятная девушка. Выслушала внимательно. Сказала, что свяжется с подрядчиком и всё ему передаст. Поблагодарила за внимательность.
На следующий день, 5 июля, сделали. Сделали плохо. Часть реек лопнула. С обратной стороны поперечные рейки не наварили. Саморезы срезали и бросили тут же валяться, хотя до помойки два метра.
Я бы эту фирму-изготовителя… в принципе это она виновата. Плюс у рабочих руки из попы".
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