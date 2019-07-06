«Площадка открылась 2 июля. Комиссий не было. Просто открыли замок (да, на калитке есть замок, неизвестно зачем).

По информации на стенде, работы должны были производиться с 1 апреля по 1 июля. На самом деле к работе приступили в начале июня. Сам информационный щит повесили чуть позже — только после того, как снесли и вывезли забор. До этого момента никто не знал о планах обновить площадку. Делали ее с огромными перерывами один-два работника.

В день открытия моя собака была второй, побывавшей на площадке. Пёс в восторге. Но когда он начал «обновлять» сооружения, я обалдел. Пёс (вес ровно 30 кг) запрыгнул на одно из них — и доски прогнулись настолько, что собака могла повредить лапы, застрянь они в щели. Оказалось, доски не закреплены между собой, нет поперечного каркаса, саморезы торчат наружу.