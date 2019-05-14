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Как «Жилищник» изобрёл светодиодную лампочку Ильича 14.05.2019 ZELENOGRAD.RU

Об «оригинальной» работе своей управляющей компании рассказал житель корпуса 360 Эдуард К.

«В коридоре напротив моей квартиры погасла лампа. Лампа не простая, а энергосберегающая светодиодная, поставленная во время капитального ремонта. Я позвонил с диспетчерскую и сообщил об этом. Утром я переместился „назад в будущее“. Электрик из „Жилищника“ просто тупо сбоку светильника присобачил патрон обычной лампочки и вкрутил её. Формально задание выполнено — свет есть, претензий не предъявишь. А на деле такое впечатление что работники „Жилищника“, либо засланные диверсанты, либо специально делают так, чтобы опустить „Жилищник“ на дно».

«Лампочка Ильича» провисела месяц, перегорела, и только после этого её заменили на светодиодную. Понятно, что это не «диверсия», а просто отсутствие нужных ламп на замену, и электрик прикрутил, что было, чтобы отработать задание. Почему у «Жилищника» нет запаса светодиодных ламп на замену, если их повсеместно ставят в управляемых им домах, неизвестно.

Напишите нам, если сталкивались с похожими ситуациями.

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Как вы думаете, почему у «Жилищника» не нашлось лампы на замену?
Они думали, что светодиодные лампы работают вечно
Ну просто не держат достаточный запас
Был скачок напряжения и сразу сгорело очень много ламп (или другая форс-мажорная причина)
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