«В коридоре напротив моей квартиры погасла лампа. Лампа не простая, а энергосберегающая светодиодная, поставленная во время капитального ремонта. Я позвонил с диспетчерскую и сообщил об этом. Утром я переместился „назад в будущее“. Электрик из „Жилищника“ просто тупо сбоку светильника присобачил патрон обычной лампочки и вкрутил её. Формально задание выполнено — свет есть, претензий не предъявишь. А на деле такое впечатление что работники „Жилищника“, либо засланные диверсанты, либо специально делают так, чтобы опустить „Жилищник“ на дно».

«Лампочка Ильича» провисела месяц, перегорела, и только после этого её заменили на светодиодную. Понятно, что это не «диверсия», а просто отсутствие нужных ламп на замену, и электрик прикрутил, что было, чтобы отработать задание. Почему у «Жилищника» нет запаса светодиодных ламп на замену, если их повсеместно ставят в управляемых им домах, неизвестно.