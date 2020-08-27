Фото: ТЦСО "Зеленоградский"
Ветеран труда Татьяна Александровна Макаренко, жительница района Старое Крюково в Зеленограде, на днях отметила вековой юбилей. В свои 100 лет бодра и активна. Она очень тёплый и жизнерадостный человек, отзываются о ней те, кто знаком.
Татьяна Александровна родилась 20 августа в известном городе Иваново, входящем в Золотое кольцо России. Переехала в Кёнигсберге (теперь Калининград) — там вышла замуж. Её сыну сейчас 72 года, он живёт в Западной Двине.
А свою трудовую жизнь Татьяна Александровна посвятила здравоохранению, работала стоматологом на московском заводе, где и заслужила звание ветерана труда.
«Зеленоград.ру» поздравляет Татьяну Александровну со знаменательным юбилеем.
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