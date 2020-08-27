Татьяна Александровна родилась 20 августа в известном городе Иваново, входящем в Золотое кольцо России. Переехала в Кёнигсберге (теперь Калининград) — там вышла замуж. Её сыну сейчас 72 года, он живёт в Западной Двине.

А свою трудовую жизнь Татьяна Александровна посвятила здравоохранению, работала стоматологом на московском заводе, где и заслужила звание ветерана труда.

«Зеленоград.ру» поздравляет Татьяну Александровну со знаменательным юбилеем.