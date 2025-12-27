Ситуация на дорогах с учетом погоды в целом удовлетворительная. Серьёзная пробка на улице Андреевка — от перекрестка с Жилинской в сторону Георгиевского проспекта — из-за ДТП.

Расскажите в комментариях, как убирают снег на вашем привычном маршруте? В начале недели мы уже задавали этот вопрос, но тогда большинство не смогли дать оценку — снега практически не было.