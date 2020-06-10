О том, как собиралась на фотоохоту и что испытала, Татьяна рассказала во вконтакте и инстаграме.

«Сборы были долгими, но всё же удалось настроиться на тихую охоту: побродить по ближайшему лесопарку с фотоаппататом. Вдруг подфартит и получится поймать в объектив какую-нибудь зазевавшуюся птичку, — пишет она. — Как это удивительно и необыкновенно радостно — сделать два шага в сторону от нахоженных, наезженных дорожек и найти столько необыкновенного, что за целый год не увидишь».