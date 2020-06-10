Дятел, зяблик, рябинник, белка и куница — кого можно встретить в лесопарке между Берёзовой аллеей и Дунькиным прудом. Фото 10.06.2020 ZELENOGRAD.RU

«Получилось поймать в объектив обитателей соседнего лесопарка», — написала нам читатель «Зеленоград.ру» Татьяна Петренко, поделившись фотографиями. Во время прогулки по лесу, расположенному между Берёзовой аллеей в 4-м микрорайоне и Дунькиным прудом в 12-м, она застала зяблика и рябинника за охотой на червей, нашла целую семью большого пёстрого дятла — «мама, папа и детки», встретила белку и даже куницу-желтодушку.

О том, как собиралась на фотоохоту и что испытала, Татьяна рассказала во вконтакте и инстаграме.

«Сборы были долгими, но всё же удалось настроиться на тихую охоту: побродить по ближайшему лесопарку с фотоаппататом. Вдруг подфартит и получится поймать в объектив какую-нибудь зазевавшуюся птичку, — пишет она. — Как это удивительно и необыкновенно радостно — сделать два шага в сторону от нахоженных, наезженных дорожек и найти столько необыкновенного, что за целый год не увидишь».

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Метки:
экология, микрорайон 4, микрорайон 12, березовая аллея, дунькин пруд, природоведение
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