Пожилой женщине стало плохо на остановке «Монумент» рядом со «Штыками». Ее заметил проезжавший мимо по Ленинградскому шоссе экипаж зеленоградского «Дорожного патруля» Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Экипаж сразу вызвал «скорую помощь». Пока ждали медиков, патрульные дали женщине воду и усадили в прохладном салоне служебного пикапа.

«Не для всех тёплая погода в радость. Люди, страдающие гипертонической болезнью, с трудом переносят жару», — отметили в «Дорожном патруле», рассказывая эту историю.

Добавим еще про скачки температур. Дело происходило в самый жаркий за последние два месяца день — 20 августа. Температура воздуха в Зеленограде резко поднялась почти до 30 градусов с ночных +15 и умеренных +21 днем накануне.

«Дорожный патруль» ЦОДД появился в Зеленограде в марте этого года. Его сотрудники помогают оформлять европротокол при мелких ДТП, освобождают проезжую часть от автомобилей, попавших в аварию, оказывают водителям техническую поддержку на дорогах и так далее. Но вот бывает и так.