Резкое потепление ожидается в Зеленограде 19.08.2019 ZELENOGRAD.RU

На этой неделе, начиная с 20 августа в Москве ожидается резкое потепление. Лето возвращается в Москву - по мнению синоптиков температура может подниматься до +30, а держаться будет около +25 всю неделю.

По прогнозам Яндекс.Погоды заметные изменения начнутся со вторника, обещают жару от +27. В среду ожидается от +25, в четверг +24 с небольшим дождем и +22 в пятницу, на выходных термометр может опуститься до +20.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда Интерфаксу, подобная ситуация называлась бы классическим «бабьим летом», если бы такое произошло в сентябре. Жара задержится в столичном регионе не надолго, хотя выходные будут погожими.

Между тем июль в России стал самым холодным за последние сто лет наблюдения, а средняя месячная температура в Москве опустилась ниже нормы на 1,5 градуса.

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