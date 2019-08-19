По прогнозам Яндекс.Погоды заметные изменения начнутся со вторника, обещают жару от +27. В среду ожидается от +25, в четверг +24 с небольшим дождем и +22 в пятницу, на выходных термометр может опуститься до +20.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда Интерфаксу, подобная ситуация называлась бы классическим «бабьим летом», если бы такое произошло в сентябре. Жара задержится в столичном регионе не надолго, хотя выходные будут погожими.

Между тем июль в России стал самым холодным за последние сто лет наблюдения, а средняя месячная температура в Москве опустилась ниже нормы на 1,5 градуса.