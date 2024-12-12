«Мы взяли аэраторы для аквариумов и пеленку, положили их на дно ванночки, налили воды, запустили подачу воздуха, согрели и добавили немного пенки для купания», рассказал заведующий отделения реанимации для новорожденных Александр Филиппов.

После водных процедур мама с ребенком какое-то время проводят вместе — кожа к коже, тепло укрывшись. Так у ребенка восстанавливается родная флора, которую во время купания смыли, и в целом метод «Кенгуру» помогает недоношенным деткам быстрее окрепнуть, говорят в роддом