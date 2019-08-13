Конкурс пройдет в столице 15 августа в рамках международной выставки «ШАПО-2019», которая откроется накануне в Гостином дворе. Торжество начнется со шляпного дефиле, носящего такое же название, как конкурс, и с участием зеленоградского дизайнера. Следом состоится показ моделей Вячеслава Зайцева.

Для «Москвы шапоглавой» дизайнерам предложили создать шляпки с достопримечательностями Москвы. Лариса Ладыгина решила, что это должен быть родной Зеленоград.

«Идея появилась, когда я узнала, что можно сделать всё, что хочешь, — рассказала Zelenograd.ru дизайнер. — То, что буду делать зеленоградскую шляпку, решила сразу же, без вариантов. Как услышат: „Я из Зеленограда“ — так обязательно вопрос: „Это Московская область?“ Объясняю, что есть такой округ в Москве. И представьте себе, что без него никто не сможет попасть не только в метро, но и проехать в любом общественном транспорте. Потому что без чипов, сделанных в Зеленограде, не будет работать ни один проездной. И не только. Я не устану отвечать на вопросы, почему белки и какой это округ Москвы».