Шляпку с зеленоградскими символами Лариса Ладыгина представит на конкурсе «Москва шапоглавая». «Я не устану отвечать на вопросы, почему белки и какой это округ Москвы» , — говорит дизайнер и объясняет, почему.
Конкурс пройдет в столице 15 августа в рамках международной выставки «ШАПО-2019», которая откроется накануне в Гостином дворе. Торжество начнется со шляпного дефиле, носящего такое же название, как конкурс, и с участием зеленоградского дизайнера. Следом состоится показ моделей Вячеслава Зайцева.
Для «Москвы шапоглавой» дизайнерам предложили создать шляпки с достопримечательностями Москвы. Лариса Ладыгина решила, что это должен быть родной Зеленоград.
«Идея появилась, когда я узнала, что можно сделать всё, что хочешь, — рассказала Zelenograd.ru дизайнер. — То, что буду делать зеленоградскую шляпку, решила сразу же, без вариантов. Как услышат: „Я из Зеленограда“ — так обязательно вопрос: „Это Московская область?“ Объясняю, что есть такой округ в Москве. И представьте себе, что без него никто не сможет попасть не только в метро, но и проехать в любом общественном транспорте. Потому что без чипов, сделанных в Зеленограде, не будет работать ни один проездной. И не только. Я не устану отвечать на вопросы, почему белки и какой это округ Москвы».
Разбирая свои вещи, Лариса нашла старый «котелок», вывернула его, намочила, придала новую форму, обшила органзой и стала украшать. На сетку нашила слово МОСКВА, которое вырезала из красного фетра. А на основе шляпки закрепила герб города и белочек. Белочки ждали своего часа 10 лет. Лариса вырезала их для своего панно к 50-летию Зеленограда.
Ларисе Ладыгиной 71 год. Она художник и дизайнер с безграничной фантазией. Увлекается карвингом (искусство художественной резки по овощам и фруктам) и резьбой по мылу. Свою первую шляпку Лариса сделала только в этом году. Шляпка с гербом Зеленограда была второй. Именно она в марте завоевала первое место в номинации «Московская шляпа» на конкурсе в Московском доме национальностей.
С этой шляпкой Лариса также собирается участвовать в грандиозном параде, претендующем попасть в Книгу рекордов Гиннесса: уже к марту о своем желании присоединиться к карнавалу «Москва шапоглавая» заявили около четырех тысяч дизайнеров, модельеров и просто рукодельников. Шествие состоится в «Сокольниках» во время празднования Дня города 7 сентября.
А 15 августа все желающие могут прийти в Гостиный двор поболеть за зеленоградского дизайнера на конкурсе. Начало показа — в 14:00, вход свободный. Адрес: Москва, Ильинка, дом 4.
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