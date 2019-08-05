Комментировать
Автоинспекторы помогли задыхающейся девушке доехать до больницы сквозь пробки 05.08.2019 ZELENOGRAD.RU

К патрульным, дежурившим на улице Андреевке, обратился за помощью автомобилист. Он взволнованно объяснил, что его сестре, которая в этот момент находилась в машине, плохо. Девушка задыхалась, теряла сознание, ее срочно нужно было отвезти в больницу — а на дорогах пробки. Это происходило в вечерний час пик.

Оценив состояние девушки и учитывая дорожную обстановку, автоинспекторы — лейтенант полиции Максим Мягков и лейтенант полиции Юрий Шалаев — включили проблесковые маячки со звуковыми сигналами и сопроводили автомобиль до горбольницы. Девушка вовремя получила необходимую медицинскую помощь.

Вы бы обратились к автоинспекторам за такой помощью в экстренной ситуации?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовал 31 человек
 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Август 20% скидки

Профессиональные
товары для шитья и вязания!

 Реклама
Реклама
Для летних ремонтов!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама