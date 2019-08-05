К патрульным, дежурившим на улице Андреевке, обратился за помощью автомобилист. Он взволнованно объяснил, что его сестре, которая в этот момент находилась в машине, плохо. Девушка задыхалась, теряла сознание, ее срочно нужно было отвезти в больницу — а на дорогах пробки. Это происходило в вечерний час пик.

Оценив состояние девушки и учитывая дорожную обстановку, автоинспекторы — лейтенант полиции Максим Мягков и лейтенант полиции Юрий Шалаев — включили проблесковые маячки со звуковыми сигналами и сопроводили автомобиль до горбольницы. Девушка вовремя получила необходимую медицинскую помощь.