В феврале 1999 года в Зеленограде образовалась фирма «БЦ Профит». Она стала официальным и ведущим партнером известной IT-компании «1С», занимающейся разработкой и продажей отечественного программного обеспечения. Двадцать лет «БЦ Профит» возглавляет рейтинг зеленоградских 1С-франчайзи, а многочисленные статусы фирмы дают право обслуживать производственные, строительные, образовательные, государственные, муниципальные, торговые и любые другие предприятия и организации.
С чего всё начиналось, какие были сложности, и что позволило не просто продержаться двадцать лет (редкий случай), но и не сдавать позиции фирмы, несмотря на высокую конкуренцию, рассказывает директор «БЦ ПРОФИТ» Владимир Наумов.
— Я и моя супруга Анна — выпускники физико-технического факультета (сейчас ЭКТ) МИЭТ. Мы работали на зеленоградских предприятиях электронной промышленности. После распада СССР в 1991 году выросла безработица, задерживали зарплаты, цены росли в год в 100-150 раз, а зарплата при этом — раз в десять. Научные сотрудники массово уезжали за границу, некоторые торговали на рынке, кто-то таксовал, кто-то челночил… Каждый выживал, как мог.
В это время в Зеленограде большие предприятия микроэлектроники разваливались на малые коммерческие, и появился большой спрос на бухгалтеров. Им платили больше, чем мне, начальнику лаборатории с ученой степенью. И мы решили, что лучше поменять профессию, чем страну. Спасибо друзьям из фирмы «Эльбрус 1» — взяли сначала бухгалтером, а после обучения на курсах у Татьяны Ивановны Шемет — главным бухгалтером.
Постигать с нуля бухгалтерский учет — это достаточно интересно, как и всякое получение новых знаний. Например, мы сами выводили контрольные соотношения показателей налоговой отчетности и применяли их в работе.
— Почему мы выбрали «1С»? Мне уже приходилось заниматься всякой рутиной, в частности, когда я работал внештатным экспертом во ВНИИ государственной патентной экспертизы. А как главбуху через полгода мне надоело делать платежки на печатной машинке и складывать целыми днями цифры на калькуляторе по столбцам и строкам. Я работал тогда в строительной фирме, там надо было обсчитывать очень много, каждый материал.
И я поехал покупать программу. В 1994 году «1С» была лишь одной из существующих на рынке программ. Но после калькулятора «1С:Бухгалтерия» (одна из самых ранний версий) мне понравилась с первого взгляда — сразу понял, сколько времени я буду экономить. То, что я делал десять часов, с помощью программы делалось за час! Сейчас это обычное дело, а тогда было просто удивительным инструментарием. Освоение «1С:Бухгалтерии» позволило вести учет сразу нескольких фирм. Когда их стало много, мы поняли, что это рентабельное направление и решили открыть свой бизнес в рамках «1С:Франчайзинга».
— Сначала мы нашли помещение (первые два ремонтировали сами), подготовили сотрудников, дали рекламу. Потом пошли первые заказы, заработало сарафанное радио. А бесплатные единые семинары «1C» привлекли еще больше клиентов. Мы выбрали удачное время для начала работы. Первые годы после кризиса 1998 года валовый внутренний продукт в стране рос как на дрожжах. В 1999 году появилось «1С:Предприятие 7.Х» — это был настоящий прорыв, а далее — переход на новый план счетов бухгалтерского учета и налоговый учет. Это и были драйверы роста нашей фирмы в первые годы деятельности.
— Мы с супругой активно занимались спортивным горным туризмом. Знаете, пройти высокогорный маршрут с висячими ночевками, ледопадами, лавинами — это очень непросто. Висишь порой три дня на каких-то веревках, ешь только геркулес и орехи. Это воспитывает волю к победе. Были на Кавказе, Памиро-Алтае, Памире, занимали высокие места на московских и всесоюзных соревнованиях. Наш памирский маршрут, фактически на выживание, вошел в перечень наиболее сложных и интересных.
И этот опыт сильно помог в нашем бизнесе. Малый бизнес в нашей стране — это непрерывное преодоление препятствий. За эти годы нас четырежды выселял из наших офисов Департамент городского имущества. Проверок тоже много прошло — иногда до пяти в год, — а проверяющих было больше, чем наших сотрудников. При этом мы должны были держать свой профессиональный уровень на высокой планке с учетом динамичного развития программного обеспечения фирмы «1C». Мы осваивали и внедряли бухгалтерские, зарплатные, торговые, производственные и управленческие решения на «1С:Предприятии 7.Х, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3».
Если начинали мы с учета бухгалтерии и зарплаты, то сейчас осуществляем автоматизацию конкретной производственной и управленческой деятельности. Это может быть любое предприятие — от крупного микроэлектронного до мясокомбината или троллейбусного парка. Но не забываем и небольшие предприятия.
— Конечно, вдвоем сделать все это невозможно в принципе. Для этого нужна сильная команда. Но сотрудника мало принять на работу, нужно из него сделать 1С-специалиста. А в нашем бизнесе нужны еще и методисты, консультанты, программисты, системные администраторы и так далее. Поэтому их нужно постоянно готовить и обучать, в том числе в фирме «1С».
У нас уже давно работает центр сертифицированного обучения фирмы «1С», за последние несколько лет мы обучили около 900 человек. В Зеленограде сегодня двадцать фирм-франчайзи «1С», но в прошлом году учебных центров было два, а в этом остался только один — наш. Он не дает особой прибыли, но это возможность обучать своих сотрудников и налаживать контакты с будущими клиентами. Если фирма более-менее солидная, она должна иметь свой учебный центр. Кадры решают всё.
Люди, которые занимаются 1С- франчайзингом, — фанаты своего дела. Это особая среда, отличающаяся от других IT-сообществ или тусовок. Особенно это заметно на партнерских семинарах, где происходит обмен опытом.
— Мы не существуем в вакууме, у нас были, есть и будут социальные проекты. «БЦ Профит» регулярно проводит бесплатные семинары для руководителей и бухгалтеров и региональные туры всероссийского конкурса 1С:ИТС.
Участвовали в общественной акции «Малый и средний бизнес Москвы — ветеранам Великой Отечественной войны», были спонсорами зеленоградских туристических слетов, бесплатно поставляли 1С-программные продукты детско-юношеским учреждениям Зеленограда. На дни рождения дарим нашим сотрудникам билеты в «Ведогонь-театр», такая у нас традиция. А еще поддерживаем наших зеленоградских художников. Делаем календари-горки с репродукциями их картин и таким образом их продвигаем.
— Перечислять свои достижения, возможно, нескромно, но отчего бы не сделать это в юбилей. Только за последние 10 лет сделано около 3000 внедрений «1С» в Зеленограде и Московской области (Химки, Лобня, Солнечногорск, Сходня и др.). «БЦ Профит» является 1С-франчайзи c 1999 года, Центром сертифицированного обучения фирмы «1С» с 2004 года, Центром компетенции по бюджетному учету с 2005-го, Центром компетенции по образованию с 2008-го. «БЦ Профит» — официальный партнер ЗАО «Калуга Астрал» и ООО «Такском» по системам защищенного электронного документооборота, «1С:Центр сетевой компетенции», «1C:Центр компетенции по ERP-решениям» (кандидат), «1C:Центр компетенции по 54-ФЗ», «1С:Центр реальной автоматизации».
В конкурсе «Московский предприниматель 2007» «БЦ Профит» занял первое место по Зеленограду и третье по Москве в номинации «Информационные технологии и связь». За 15-летний добросовестный труд и активное содействие развитию IT-отрасли в области подготовки кадров отмечен наш Центр сертифицированного обучения фирмы «1C». Все курсы по системе программ «1С:Предприятие 8» сертифицированы фирмой «1C». Курсы постоянно обновляются, чтобы они соответствовали новым редакциям программ.
Мы выражаем огромную благодарность фирме «1С» и её бессменному директору Борису Георгиевичу Нуралиеву за 20 лет надёжной поддержки.
— Сейчас фирма «1С» выпустила замечательный продукт 1С:ERP, который позволяет построить комплексную информационную систему для управления деятельностью любого производственного предприятия. Это, по сути, цифровая экономика, цифровой дублер предприятия, серьезная и интересная программа. И сложная, естественно. Мы начали её продавать и внедрять.
Продолжаем работать в рамках реальной автоматизации с небольшими предприятиями. Сейчас особым спросом пользуются внедрение и настройка управленческого учета на базе программ «1С:Управление нашей фирмы», «1С:Розница» и «1C:CRM». Также всё больше востребованы нашими клиентами сервисы: аренда «1С» в облаке, электронный документооборот, отчетность через интернет, проверка благонадежности контрагентов, цифровые подписи, мобильные приложения «1С».
Готовимся к новой волне по онлайн-кассам (54-ФЗ).
Как всегда весной, 3 апреля у нас состоится очередной бесплатный семинар 1С для бухгалтеров и руководителей. Его программа:
- НДС 20%, переходный период. Практика исчисления, учета и декларирования в программах 1С
- Особенности расчета НДФЛ на конкретных примерах в «1С:Зарплата и управление персоналом»
- Простой учет командировок в «1С:Бухгалтерии 8»
- 1С:Отчетность за 1 квартал 2019 года. Поддержка изменений законодательства, новых форм и форматов
- Онлайн-кассы и решения 1С для торговли и сферы услуг. От выполнения требований законодательства к повышению эффективности бизнеса
- Вопросы специалистам.
Семинар пройдет в 10:00 в конференц-зале Корпорации развития Зеленограда (улица Юности, 8). Приглашаем всех желающих!
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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