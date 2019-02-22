Начало. Освоение новой профессии

— Я и моя супруга Анна — выпускники физико-технического факультета (сейчас ЭКТ) МИЭТ. Мы работали на зеленоградских предприятиях электронной промышленности. После распада СССР в 1991 году выросла безработица, задерживали зарплаты, цены росли в год в 100-150 раз, а зарплата при этом — раз в десять. Научные сотрудники массово уезжали за границу, некоторые торговали на рынке, кто-то таксовал, кто-то челночил… Каждый выживал, как мог.

В это время в Зеленограде большие предприятия микроэлектроники разваливались на малые коммерческие, и появился большой спрос на бухгалтеров. Им платили больше, чем мне, начальнику лаборатории с ученой степенью. И мы решили, что лучше поменять профессию, чем страну. Спасибо друзьям из фирмы «Эльбрус 1» — взяли сначала бухгалтером, а после обучения на курсах у Татьяны Ивановны Шемет — главным бухгалтером.

Постигать с нуля бухгалтерский учет — это достаточно интересно, как и всякое получение новых знаний. Например, мы сами выводили контрольные соотношения показателей налоговой отчетности и применяли их в работе.