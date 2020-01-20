У зеленоградского «Жилищника» есть сайт, где можно сообщить о коммунальных проблемах, — это удобно. Но в итоге такое сообщение оборачивается нервотрёпкой — настойчивыми звонками и требованием лично подписать бумагу о том, что жалоба отработана и по ней нет претензий.

Отправляя заявку, нужно обязательно оставить свою фамилию, e-mail, телефон. Адрес можно даже не сообщать — как правило, проблема связана с конкретным домом и подъездом, его номер человек напишет в самом обращении. Допустим, вы написали, что подъезд давно не убирали или в лифте неделю назад перегорела лампочка и её не заменили. Придёт ответное письмо с номером обращения, потом проблему решат, и, возможно, быстро. Но неприятности начнутся позже.

Через несколько дней вам начнут звонить и спрашивать номер квартиры, если вы не написали его в обращении. Зачем? Чтобы к вам зашёл сотрудник «Жилищника» — надо подписать бумагу, что заявка отработана, претензий у вас нет. Если номер квартиры был в обращении, то, возможно, придут без звонка. Если вы отказываетесь называть квартиру и что-либо подписывать, вас немного поуговаривают.

Если всё-таки не соглашаетесь, перезвонит другой сотрудник — начальник того, кто звонил первым. Он тоже попросит подписать бумагу и объяснит, что вот такой у них порядок. Если не соглашаетесь — или снова позвонят, или отправят письменный ответ об отработке вашего обращения. Но для этого надо всё-таки узнать номер квартиры — так что будут уговаривать до последнего.

В «Жилищнике» такую назойливость объясняют внутренним регламентом работы. Обращения спускает сверху начальство, надо отработать их и отчитаться таким образом. Рядовым сотрудникам все эти переговоры с жильцами не нужны.