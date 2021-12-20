Фонд помощи животным «Ника» ищет волонтёров по двум направлениям: социализация животных и организационное волонтёрство.

Социализация — это игры с животными, прогулки, кормление. Всё это помогает питомцам заново довериться людям, облегчает процесс поиска новых хозяев. «В социализации животных важна систематичность и простота. Для собаки, проходящей программу социализации, важны два параметра: один и тот же человек рядом, ожидаемые действия от этого человека» , — рассказали в фонде. Так что, в идеале, такой волонтёр должен приезжать в приют 1-3 раза в неделю.

Волонтёры по организационной деятельности будут встречать посетителей, проводить для них экскурсии по приюту, общаться с единомышленниками.

Чтобы стать волонтёром, нужно написать координатору Василине в ватсап по телефону 8-977-194-52-60. Приют находится в Зеленограде, в районе Малино.

Помогать «Нике» можно и дистанционно: оформить ежемесячную подписку на пожертвование, помогать с социальными сетями, стать опекуном собаки или кошки, принять участие в акции «Санта для хвоста» по сбору корма для животных.

Также «Ника» планирует регулярно проводить благотворительные вечера. На первом гала-ужине, который фонд организовал 10 декабря в Зеленограде, удалось собрать 100 тысяч рублей на нужды приюта.