Классовая борьба

В числе тех, кто не первый год просил открыть калитки (а в идеале и убрать заборы), были жильцы дома 37. Эти три корпуса первой очереди строительства проектировал еще застройщик «Мортон» до слияния с компанией ПИК, и в проекте забора не было. В обращениях к властям жильцы дома 33 возмущаются и обвиняют «беззаборников» в зависти. А в чатах, не стесняясь, даже называют сбродом.

«Известные личности в 17-м микрорайоне, проживающие в мортоновских домах супер эконом класса, вместо того, чтобы у себя навести порядок, сделать дом и придомовую территорию, аналогичную домам комфорт-класса, пытаются, используя пропаганду и искажая факты, добиться проникновения на чужие территории и пользоваться инфраструктурой, ничего при этом не вкладывая для обеспечения чистоты, порядка и безопасности на этих территориях», пишет житель корпуса 1 дома 33. Ключевое в этом обвинении — разделение соседних домов «по классу», а дворов — на свой и чужой. По-человечески это понять можно, но формально территория микрорайона общегородская, то есть для всех. Несмотря на то, что «жители за свой счет осуществляли совместно с управляющими компаниями ремонт, чистку и занимались благоустройством», как они пишут.