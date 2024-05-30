Четыре года назад застройщик ПИК разделил большинство дворов 17-го микрорайона высокими заборами с запертыми на замок калитками — чтобы посторонние не ходили. А заодно разделил и жителей: одним это нравилось, другим нет. Теперь территория микрорайона перешла от частного застройщика к городу, дворы обслуживаются «Жилищником», и власти отключают магнитные замки на калитках. А вялотекущий конфликт между жителями ожил и перешел в новую фазу.
О намерении открыть калитки и сделать свободный проход между домами 33 и 33А (это десять корпусов) сообщили в префектуре, отвечая на очередное обращение жителя 17-го микрорайона. В управе района Крюково подтвердили, что замки должны быть отключены. Управляющей компании «ПИК Комфорт», занимающейся обслуживанием замков и предоставлением магнитных карточек — за что жители дополнительно платят, — направлены официальные письма. По информации жителей, уже 1 июня планируется отключить замки.
Узнав о будущем открытии калиток, несколько жителей упомянутых домов забросала префектуру протестными письмами. Другие, наоборот, пишут, что надо открывать проходы и побыстрее. Активные участники конфликта — в основном люди с детьми. Одни возмущаются самим фактом закрытых дворов, ограничивающих их самих и их детей в свободе передвижения и удобных маршрутах. Да и странно как-то — ребёнок хочет поиграть в соседнем дворе, а нельзя. Другие возражают: замки — это безопасность детей, преграда для посторонних, которые мусорят, ломают, распивают, хулиганят во дворе и так далее, вплоть до наркоманских закладок.
В числе тех, кто не первый год просил открыть калитки (а в идеале и убрать заборы), были жильцы дома 37. Эти три корпуса первой очереди строительства проектировал еще застройщик «Мортон» до слияния с компанией ПИК, и в проекте забора не было. В обращениях к властям жильцы дома 33 возмущаются и обвиняют «беззаборников» в зависти. А в чатах, не стесняясь, даже называют сбродом.
«Известные личности в 17-м микрорайоне, проживающие в мортоновских домах супер эконом класса, вместо того, чтобы у себя навести порядок, сделать дом и придомовую территорию, аналогичную домам комфорт-класса, пытаются, используя пропаганду и искажая факты, добиться проникновения на чужие территории и пользоваться инфраструктурой, ничего при этом не вкладывая для обеспечения чистоты, порядка и безопасности на этих территориях», пишет житель корпуса 1 дома 33. Ключевое в этом обвинении — разделение соседних домов «по классу», а дворов — на свой и чужой. По-человечески это понять можно, но формально территория микрорайона общегородская, то есть для всех. Несмотря на то, что «жители за свой счет осуществляли совместно с управляющими компаниями ремонт, чистку и занимались благоустройством», как они пишут.
Другой житель дома 33 заявляет, что обращения по поводу открытия калиток пишут те, кто желает выпивать во дворе корпусов 1 и 2 дома 33, потому что там много лавочек со столами. А поскольку там и так собираются компании и пьют, то «представляете, что будет, если доступ будет у всего района?» Получается, что заборы не спасают абсолютно от алкогольных возлияний во дворе, пьют там свои же. Есть и такая претензия: жители платят «Пик Комфорту» за обслуживание замков и магнитных карточек на калитках, а решение открыть калитки «обесценивает вложения, которые делали собственники, приобретая жилье комфорт-класса».
Также в обращениях против открытия калиток повторяется тема «мы купили квартиру, потому что закрытая территория была в проекте». ПИК, представляя проект, обещал дворы без машин. То есть, заборы — это прежде всего препятствие для парковки машин, но не для прохода пешеходов. Но в итоге дворы закрыли и для них. У сторонников закрытых калиток есть вполне понятные аргументы. Спокойнее, когда твой ребенок гуляет в закрытом дворе, не может выйти на проезжую часть, а во двор не зайдут подозрительные посторонние. Некоторые пишут, что дети уже раздали коды своим друзьям из соседних домов для прохода через калитки. Обращают внимание на обилие магазинов алкоголя в домах микрорайона — не хотят, чтобы посетители шли к ним распивать.
Когда три года назад противники закрытых дворов обращались в инстанции, то получали ответы — заборы установлены законно, поскольку территория частная (являлась частной собственностью застройщика ООО «ПрометейСити», связанного с ГК «ПИК»). Хотя вопрос был не о заборах, а о калитках — закрытых для пешеходов проходов. А что касается открытых-закрытых проходов — этот вопрос на усмотрение жителей-собственников.
Сейчас территория перешла городу, и он может не только открыть калитки, но и снести заборы. Жители по Жилищному кодексу имеют право закрыть свой двор и пользоваться им на правах собственника. Но для этого надо провести общее собрание собственников всех десяти корпусов домов 33 и 33А, сформировать и поставить на кадастровый учет земельный участок и зарегистрировать на него право общей долевой собственности, утверждают в префектуре. Хотя, судя по данным Росреестра, у домов 33 и 33А разные кадастровые участки.
В конце прошлого года «Жилищник» намеревался обратиться в департамент городского имущества по поводу законности запирающих устройств на калитках дворов в 17-м микрорайоне. Видимо, ответ был не в пользу замков, поэтому было дано распоряжение их убрать. Возможно, сыграли свою роль и обращения жителей с просьбой сделать свободный проход. Но сейчас другие жители активно просят не открывать калитки. Посмотрим, чем закончится дело.