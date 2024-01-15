В 17-м микрорайоне Зеленограда часть дворов огорожена высокими заборами, а калитки в заборах заперты на замки — чтобы посторонние не ходили. Заборы и замки ставил застройщик. Одни жители довольны, что дворы закрыты, другие резко против. После обращений вторых пришедший в микрорайон государственный «Жилищник» инициировал проверку законности закрытых калиток.

Калитки начали закрывать ещё в 2020 году. Свободный проход есть только у домов первой очереди — трех корпусов дома 37. Эти дома проектировал еще «Мортон» до слияния с компанией ПИК, и в проекте забора не было. ПИК уже спроектировал остальные дома с ограждениями — в основном это рядом стоящие корпуса. Магнитные ключи от замков должны быть только у жителей домов за каждым отдельно взятым ограждением.

Споры между жителями начались практически сразу, как появились замки. Одни возмущаются самим фактом закрытых дворов, ограничивающих их самих и их детей в свободе передвижения и удобных маршрутах. Другие возражают: замки — это безопасность. И вообще квартиры покупались с учетом закрытых от посторонних дворов.

Когда три года назад противники закрытых дворов обращались в инстанции, то получали ответы — заборы установлены законно. Поскольку территория частная (являлась частной собственностью застройщика ООО «ПрометейСити», связанного с ГК «ПИК»). Хотя вопрос был не о заборах, а о калитках — закрытых для пешеходов проходов. А что касается открытых-закрытых проходов — этот вопрос на усмотрение жителей-собственников.

Но то было в 2021 году. А сейчас территория 17-го микрорайона перешла от застройщика к городу. Дома обслуживают три управляющие компании: «Жилищник», «Пик-Комфорт» и «Наш дом Пик-Комфорт». А уборкой территории занимается «Жилищник». Доступ на территорию (магнитные ключи) продают юрлица ПИКа. В префектуру продолжают поступать обращения по поводу закрытых калиток — просят их открыть. Просят и вообще убрать заборы. Но основной вопрос — в свободном доступе пешеходов к домам внутри микрорайона.

«Ограждения находятся на общегородской территории и установлены согласно паспорту дворовой территории. ГБУ „Жилищник 3елАО“ будет направлен запрос в департамент городского имущества по вопросу законности наличия запирающих устройств на калитках дворов в 17 районе», сообщили «Зеленоград.ру» в зеленоградском «Жилищнике». Об ответе департамента обязательно напишем.

Настроения по поводу закрытых дворов у жителей сейчас те же, что и три года назад — одни за, другие против. Недавно кто-то выломал магнитный замок на калитке, закрывающей двор корпуса 4 дома 33А. Житель обратился в «Жилищник» с просьбой отремонтировать калитку и, по возможности, привлечь полицию к расследованию инцидента. «Жилищник» отозвался и передал заявку в работу. Хотя и непонятно, должен ли он заниматься ремонтом замков, поскольку не ставил эти заборы, калитки и замки.