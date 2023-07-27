«Задыхаемся, когда ветер от завода на нас». Письмо в редакцию о заводе на Алабушевской улице, который портит воздух в ближайших домах 27.07.2023 ZELENOGRAD.RU

Асфальтобетонный завод «Маренго» расположен на Алабушевской улице в непосредственной близости к СНТ «Энергетик» и близко к 10 и 11 микрорайону. Жители садового товарищества пожаловались «Зеленоград.ру» на давние выбросы вредных веществ с предприятия. О запахе говорят и жители ближайших к заводу многоэтажек. Их попытки выяснить законность нахождения такого производства рядом с жилыми домами ничем не закончились, хотя Роспотребнадзор предупредил завод, чтобы не нарушал санитарные нормы.

Что за завод

Завод производит битумные смеси, нефтяной битум, минеральные смолы или их пеки. «Производим асфальт высшего качества и оказываем услуги по укладке и благоустройству „под ключ“», говорится на сайте предприятия. Завод работает с 1993 года.

С 2012 года, по данным системы «Контур.Фокус», предприятие регулярно получает крупные заказы на поставку асфальтобетонных смесей от зеленоградских государственных организаций: «Автомобильных дорог» и «Жилищника». Генеральный директор АО «Маренго» одновременно является гендиректором АО (ранее ГУП) «Управление дорожного хозяйства и благоустройства Зеленограда», занимающегося, в числе прочего, и укладкой асфальта в рамках благоустройства. В том числе и по заказу «Жилищника» (до 2020 года).

«Задыхаемся, когда ветер от завода на нас»

В производстве, разумеется, используются химические компоненты. Такие заводы могут выделять в атмосферу неорганическую пыль с разным содержанием диоксида кремния, оксиды углерода и азота, сернистый ангидрид (диоксид серы), углеводороды, сажу и прочее.

«Задыхаемся, когда ветер несёт с завода на нас дым и плохие запахи» , — так описала ситуацию жительница СНТ. «Непонятно, почему вообще такой завод находится и работает в черте города», говорит другая.

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На смог от завода жаловались в разные инстанции, в том числе в прокуратуру и мэрию, и получали отписки — мол, всё нормально. Префектура на такую жалобу в прошлом году тоже ответила, что всё нормально. Во-первых, «Маренго» выполняется все необходимые мероприятия по очистке выбросов: установлены пыле-газоулавливающее оборудование и фильтры, ежегодно проводят лабораторные исследования. Во-вторых, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

И в третьих: предприятие относится к II классу опасности с размером санитарно-защитной зоны 500 метров, а до ближайшей жилой застройки от завода — 560 метров. Как это мерили, непонятно, потому что от предприятия до ближайшего жилого дома СНТ не больше 300 метров. Когда жительница повторно указала на это обстоятельство префектуре, там уточнили, что имеют в виду. «На расстоянии 300 метров расположены земли СНТ „Энергетик“ под индивидуальное садоводство без права возведения построек, которые не являются территорией жилой застройки». Формально, возможно, да, а фактически дома стоят в трехстах метрах.

Роспотребнадзор предупредил завод, но никто не жалуется

Почти одновременно ответил зеленоградский Роспотребнадзор. В ответе эти триста метров не оспаривались. Напротив, сообщили, что АО «Маренго» вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. То есть, санитарные все-таки могут быть нарушены. Что последовало за эти предостережением, непонятно. Завод, во всяком случае, стоит на том же месте, а жалобы на выбросы периодически поступают. В позапрошлом году представитель «Маренго» сообщал, что завод работает на газе (вместо дизеля) и регулярно меняет фильтру очистки, чтобы обеспечить чистоту производства.

«Задыхаемся от этого завода, — пожаловалась редакции жительница корпуса 1012. — Три года назад писала жалобу в Росприроднадзор, получила ответ, что одна я такая капризуля, даже корпуса, которые находятся ближе к „Маренго“, вообще не жалуются. И всё всех устраивает».

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микрорайон 11, микрорайон 10, загрязнение воздуха, письмо в редакцию
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