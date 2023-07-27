Что за завод

Завод производит битумные смеси, нефтяной битум, минеральные смолы или их пеки. «Производим асфальт высшего качества и оказываем услуги по укладке и благоустройству „под ключ“», говорится на сайте предприятия. Завод работает с 1993 года.

С 2012 года, по данным системы «Контур.Фокус», предприятие регулярно получает крупные заказы на поставку асфальтобетонных смесей от зеленоградских государственных организаций: «Автомобильных дорог» и «Жилищника». Генеральный директор АО «Маренго» одновременно является гендиректором АО (ранее ГУП) «Управление дорожного хозяйства и благоустройства Зеленограда», занимающегося, в числе прочего, и укладкой асфальта в рамках благоустройства. В том числе и по заказу «Жилищника» (до 2020 года).