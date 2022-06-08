Заброшенное здание в 16-м микрорайоне отреставрируют и сделают жилым домом 08.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Старое кирпичное двухэтажное здание стоит рядом с бульваром, гостиницей «Рекорд» и школой. Оно принадлежит частному собственнику, который несколько лет назад хотел снести его и построить 4-этажный дом. Но теперь решил восстановить полуразвалившийся. Это уникальный случай — двухэтажных многоквартирных домов в Зеленограде нет, если не считать «тюремного» за рынком. А этот еще и находится в зелёной зоне.

Собственник капитально отремонтирует здание, сейчас идут подготовительные работы, сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре. В течение лета будут идти наружные ремонтные работы, затем начнутся внутренние. Предстоит и переложить инженерные коммуникации.

Земельный участок и здание принадлежат, по данным системы «Контур.Фокус», АНО СВЦ «Комплекс Рекорд», генеральным директором которого является Владимир Невзоров, а учредителем — общественная организация инвалидов «Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих». Компании также принадлежит гостиница «Рекорд», ФОК «Рекорд» и крытый рынок с тем же названием.

О намерении собственника построить на этом месте четырехэтажный жилой дом на 24 квартиры с подземной парковкой стало известно в 2016 году. Публичные слушания проекта строительства прошли в 2017-м с аншлагом, жители ближайших домов высказывались против. Но голосов «за» по итогам слушаний было больше, поэтому проект утвердили.

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Назначение участка, на котором стоит здание, — среднеэтажная жилая застройка. «Есть два варианта — реконструкция старого здания или строительство нового, — отметил тогда представитель собственника Сергей Константинов. — Реконструкцию мы сочли нецелесообразной и нерентабельной. Здание стоит в низине, подвал заполнен водой. Проще возвести новое здание, даже с учетом сноса».

До того старое заброшенное кирпичное здание площадью 933 кв. м, стоящее на участке в 1328 кв.м, оценивали в 90 миллионов рублей и продавали под реконструкцию. В объявлениях о продаже говорилось о возможности увеличения площади земельного участка до 2000 кв.м. В условиях сделки указывалось: «Получить дом после реконструкции и капитального ремонта: необычный (нестандартный), красивый и привлекательный внешне, удобный и уютный внутренне, начиненный современным оборудованием, оснащением и приборами, с захватывающей прилегающей территорией — дом элитного уровня».

Что подвигло собственника здания за эти годы изменить свое решение — не сносить и строить, а заняться реконструкцией, неизвестно. Менять габариты дома, что-либо надстраивать или пристраивать к зданию не планируется, сказали в окружной администрации. Заброшенная постройка стоит фактически на бульварной зоне, рядом находятся жилые дома и социальные объекты.

История вопроса: как получился частный многоквартирный дом

С 1949 года участок в нынешнем 16 микрорайоне принадлежал Всесоюзному обществу глухих. Здесь размещался дом отдыха «Крюково» для членов этой организации. Тогда это был Солнечногорский район Московской области. В 1973 году на деньги профсоюзов общества был построен жилой дом с 22-мя служебными квартирами.

Инвалиды по слуху занимались и работали на специализированных производствах, чаще всего на учебно-производственных комбинатах. За счет взносов этих предприятий вело свою деятельность общество глухих. В его системе были организованы и спортивные занятия, учреждена Всероссийская спортивная федерация глухих. С распадом СССР множество предприятий закрылось, прекратилось финансирование общества. Российский спортивный союз глухих (РССГ) был уже на самофинансировании и избавлялся от непрофильных активов. С этой целью в 2002 году РССГ создал автономную некоммерческую организацию «Спортивно-восстановительный центр «Комплекс Рекорд», которой и передал два участка бывшего дома отдыха. Один из них, на котором сейчас стоит школа, организация безвозмездно передала городу. Раньше там находились гаражи, очистные сооружения, котельная дома отдыха.

Уставные цели у АНО оставались спортивные — тренировки, соревнования, рассказали ранее в СВЦ «Комплекс Рекорд». Они были реализованы на базе спорткомплекса «Рекорд». А бывший жилой дом (корпус 1634, строение 2) передали на баланс организации лишь в 2006 году. Более трех лет длились суды, чтобы подтвердить право собственности на это здание. Суд, в частности, проверял, нет ли претензий третьих сторон, обременений и ограничений на единоличное право собственности. В 2010 году «Комплекс Рекорд» зарегистрировал это право. Участок же, на котором стоит дом, был в краткосрочной аренде, пока шли суды. Договор аренды ежегодно продлевался, чтобы обеспечить сохранность здания. В этот же момент вступила в силу новая редакция Жилищного кодекса, согласно которому земля под многоквартирными жилыми домами (а именно таков статус кирпичной постройки) не может быть в аренде, а только в собственности (собственников дома). Поскольку единственным владельцем здания был «Комплекс Рекорд», земля под ним — тоже его собственность. Точку в этом вопросе поставила градостроительно-земельная комиссия Москвы, одобрившая строительство нового жилого года на месте старого.

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Метки:
жилищное строительство, микрорайон 16
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