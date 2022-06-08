История вопроса: как получился частный многоквартирный дом

С 1949 года участок в нынешнем 16 микрорайоне принадлежал Всесоюзному обществу глухих. Здесь размещался дом отдыха «Крюково» для членов этой организации. Тогда это был Солнечногорский район Московской области. В 1973 году на деньги профсоюзов общества был построен жилой дом с 22-мя служебными квартирами.

Инвалиды по слуху занимались и работали на специализированных производствах, чаще всего на учебно-производственных комбинатах. За счет взносов этих предприятий вело свою деятельность общество глухих. В его системе были организованы и спортивные занятия, учреждена Всероссийская спортивная федерация глухих. С распадом СССР множество предприятий закрылось, прекратилось финансирование общества. Российский спортивный союз глухих (РССГ) был уже на самофинансировании и избавлялся от непрофильных активов. С этой целью в 2002 году РССГ создал автономную некоммерческую организацию «Спортивно-восстановительный центр «Комплекс Рекорд», которой и передал два участка бывшего дома отдыха. Один из них, на котором сейчас стоит школа, организация безвозмездно передала городу. Раньше там находились гаражи, очистные сооружения, котельная дома отдыха.

Уставные цели у АНО оставались спортивные — тренировки, соревнования, рассказали ранее в СВЦ «Комплекс Рекорд». Они были реализованы на базе спорткомплекса «Рекорд». А бывший жилой дом (корпус 1634, строение 2) передали на баланс организации лишь в 2006 году. Более трех лет длились суды, чтобы подтвердить право собственности на это здание. Суд, в частности, проверял, нет ли претензий третьих сторон, обременений и ограничений на единоличное право собственности. В 2010 году «Комплекс Рекорд» зарегистрировал это право. Участок же, на котором стоит дом, был в краткосрочной аренде, пока шли суды. Договор аренды ежегодно продлевался, чтобы обеспечить сохранность здания. В этот же момент вступила в силу новая редакция Жилищного кодекса, согласно которому земля под многоквартирными жилыми домами (а именно таков статус кирпичной постройки) не может быть в аренде, а только в собственности (собственников дома). Поскольку единственным владельцем здания был «Комплекс Рекорд», земля под ним — тоже его собственность. Точку в этом вопросе поставила градостроительно-земельная комиссия Москвы, одобрившая строительство нового жилого года на месте старого.