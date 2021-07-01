Чаще всего водители пересекаются с пешеходами на нерегулируемых переходах. Остановиться и пропустить пешехода — признак вежливости. Но для контроля в 2019 году в Зеленограде поставили дорожную камеру, которая ловит водителей, не пропускающих пешеходов на «зебре». Мы спросили ГИБДД, сколько нарушителей поймали за два года.

В ответ на запрос «Зеленоград.ру» в ГИБДД сообщили, что с августа 2019 по апрель 2021 года на основании материалов камеры у остановки «Дендропарк» (напротив Научного центра) оформлено 313 постановлений за непредоставление преимущества в пешеходам по статье 12.18 КоАП. Штраф по этой статье — 1,5-2,5 тысячи рублей.

Получается, в среднем камера фиксирует одно нарушение за два дня. Разбивку штрафов ни по месяцам, ни по годам в ГИБДД не предоставили, поэтому оценить, как менялось число нарушений со временем мы не можем.

Вот что снимает эта камера: