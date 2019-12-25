Встреча с префектом Зеленограда 25 декабря. Онлайн-трансляция 25.12.2019 ZELENOGRAD.RU

25 декабря проходит встреча жителей с префектом Зеленограда Анатолием Смирновым. Тема «Об организации зимнего отдыха», но обычно задают любые вопросы. Корреспондент «Зеленоград.ру» ведет текстовую трансляцию со встречи.

 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Когда запустят МЦД от Зеленограда? Что говорят РЖД и власти Москвы и Подмосковья (все разное) Ответы
Проезд из «Зеленопарка» в Зеленоград подорожает с 1 января Новости
На «зебре» через Каменку у детской поликлиники сбили пешехода. Возможно, в следующем году здесь появится светофор Новости
Кто и как работает в новогодние праздники: медицина, магазины, транспорт, ЖКХ, почта, сбербанк, госуслуги Ответы
Встреча с префектом Зеленограда 25 декабря. Онлайн трансляция Истории
Одна из пострадавших в ДТП на Фирсановском шоссе девочек — в коме. Многодетной семье нужна помощь Новости
На новом пешеходном переходе в 11 микрорайоне сбили ребенка. Местные жители предупреждали, что переход опасен Новости
На тротуаре вдоль Центрального проспекта почти не осталось машин (одни люди радуются, другие грустят). Что удалось властям спустя два месяца с начала зачистки — фоторепортаж Истории
Небольшой медицинский центр хочет построить предприниматель в шестом микрорайоне. «Жилищник» три года не даёт ему это сделать — спор решается в суде Истории
Местные жители обвиняют «Мираторг» в самозахвате общей территории, шумных кондиционерах и разгрузке машин во дворе Новости
«Крым наш!» Почему не все в восторге от новой фестивальной площадки в 16-м микрорайоне Истории
Десны краснеют, кровоточат, зудят, а зубы шатаются? Это может быть пародонтит. Как его вылечить — рассказывает стоматолог Юлия Вольвач Партнерский материал
Второго пешехода за неделю сбили на переходе на Яблоневой аллее Новости
Робот-охранник начал патрулировать территорию «Зеленопарка». Он найдет нарушителя даже в полной темноте Новости
Новый год будем встречать без снега? Нет — снег будет! Жизнь
На домах в 20 микрорайоне включили подсветку за 237 миллионов спустя год после монтажа. Почему так долго и дорого (неизвестно)? Новости
© 1997–2019 Зеленоград.ру