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На новом пешеходном переходе в 11 микрорайоне сбили ребенка. Местные жители предупреждали, что переход опасен Новости
Небольшой медицинский центр хочет построить предприниматель в шестом микрорайоне. «Жилищник» три года не даёт ему это сделать — спор решается в суде Истории
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