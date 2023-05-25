Военные сцены, молитва о защитниках Москвы, лошади, стрельба из лука и полевая кухня — как отметили годовщину Победы возле храма в Рузино 25.05.2023 Партнёрский материал

В деревне Рузино близ Зеленограда есть традиция — отмечать День Победы в Великой Отечественной войне большим праздником возле Покровского храма и строящегося храма-памятника битве под Москвой. Из-за пандемии традиция прервалась на три года, но теперь возобновилась. Рассказываем, как зрелищно, увлекательно и одновременно душевно прошёл этот праздник. Приезжайте в Рузино — здесь хорошо и есть, на что посмотреть.

Храм, мемориальный комплекс и молитва за воинов

В Рузино есть небольшой деревянный храм и строится новый — каменный. Он призван воссоздать старый каменный храм, разрушенный в 1941 году в дни обороны Москвы. Причем воссоздать в его историческом виде, без всяких «модулей». Это будет единственный в Москве и окрестностях храм, посвященный памяти павших в битве за Москву и всех, кто участвовал в обороне столицы.

Храм начали строить в 2012 году, но идея восстановления старой церкви пришла намного раньше. При кладке стен заложили капсулы с именами воинов из Книги Памяти Подмосковья — это более 110 тысяч имен. В 2011 году, накануне 70-летия контрнаступления советских войск в битве под Москвой идею храма-памятника поддержал и благословил строительство Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. В Покровском церкви по субботам в 8 часов совершаются панихиды, на которых возносятся молитвы за «всех православных вождей и воинов, за веру и Отечество в Московской битве живот свой положивших…». В декабре того же года торжественно установили шестиметровый поклонный крест. 22 июня 2013 года около поклонного креста захоронили останки неизвестного солдата 16-й армии, который был поднят поисковым отрядом «Каскад» около Менделеево — там, где на 41-м километре Ленинградского шоссе установлен танк Т-34.

Строить храм — дело долгое и сложное. Государственного финансирования нет, строят исключительно на пожертвования как частных лиц, так и организаций. Сделать еще надо много. Внешняя отделка храма сейчас почти завершена, внутри выполнена чистовая отделка. Предстоит проложить инженерные коммуникации — отопление, вентиляцию, водопровод, канализацию, на это, по смете, нужно 14 миллионов рублей.

Нынешний праздник начался с поминальной молитвы и крестного хода. Заупокойную литию — молитву о погибших воинах — у Поклонного креста совершили благочинный церквей Химкинского округа протоиерей Артемий Гранкин и настоятель Покровского храма протоиерей Николай Илюшкин.

Мемориальный парк возле храма тоже начали создавать в 2013-м. Место выбрали не случайно — это бывший погост XV века. Устроили аллею Памяти, обсаженную липами, а вокруг неё установили памятники защитникам Москвы. Каждый посвящен воинам дивизий, сформированных в республиках и областях Советского Союза — на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, в Центральном регионе России, из красноармейцев и ополченцев Москвы и Московской области, на Украине, в Белоруссии, в Казахстане, республиках Средней Азии. Есть и памятник труженикам тыла. У каждого памятника расположены клумбы из камней и растений, у каждого растут деревья и кустарники, соответствующие родным краям защитников столицы. Например, у памятника Белоруссии — карликовая сосна, яблоня, у памятника Москвы и Московской области — плакучая берёза. Ландшафтный дизайн интересно и красиво продуман, здесь можно просто походить или посидеть на скамейках. И, конечно, вспомнить о тех, кто отдал жизни за спасение Родины.

Памятники в мемориальном парке
Военно-историческая реконструкция: фашисты, красноармейцы, лошади, казаки

Настоящее театрализованное представление, в основе которого реальные исторические события, показали участники нескольких военно-исторических клубов и объединений — «5-я егерская дивизия», «15-й учебный стрелковый полк», «258-я пехотная дивизия», «Тульский рабочий полк», «Китежград», «Загорчанин», «Доваторцы», «Искра». А также питомцы конно-спортивного клуба «Баллада» — они и стали центральными персонажами постановки. Сценарий её подготовил известный реконструктор и историк кавалерии Тимур Муминов. К слову, с 2019 года он организует в Андреевке военно-исторический фестиваль, посвящённый началу контрнаступления советских войск под Москвой и освобождению поселка и станции Крюково в декабре 1941 года.

В основе постановки — исторические эпизоды с угоном советского конного завода вместе с его работниками в Германию, зверств немецких захватчиков, уничтожению пленных людей и ценных лошадей в 1945 году в Берлине, решающий бой с кавалерией Красной Армии. Стреляли много и громко, зрители и особенно дети были под впечатлением. А вот кони реконструкторов не пугались выстрелов — они привычные. И под конец — победительный проезд кавалеристов, конный котильон. Как в той песне: «Казаки, казаки, едут-едут по Берлину наши казаки». Песня тоже написана не просто так, а по реальным событиям: 9 мая 1945 года по Берлину проехала конная колонна — казаки из кавалерийской части, боевой путь которой начался в 1941 году в Подмосковье.

Концерт, полевая кухня, стрельба из настоящего оружия времен Второй мировой

Дети первыми начали веселиться: для них уже приготовили надувные горки и батуты, открыли лазерный тир и кузнечную мастерскую. А еще можно было примерить доспехи средневекового русского воина и пострелять из лука.

Праздник продолжился концертом творческих коллективов и исполнителей. В том числе зеленоградских — выступал и ансамбль народной музыки «Дикое поле». Музыкальная программа тоже была продумана — никакой крикливой попсы. С особым чувством зрители слушали песни известного автора-исполнителя и настоятеля Успенского храма в Старицком районе Тверской области Андрея Гурова. Отец Андрей пишет и поёт, как официально анонсируется, духовные и патриотические песни, и они просто хорошие, мелодичные, проникнутые любовью, радостью и грустью.

Всех гостей и участников праздника кормили гречневой кашей, поили горячим чаем. Для детей устроили отличную и познавательную программу — можно было пострелять из настоящего оружия времен войны (холостыми, конечно), из настоящего лука, поучиться старинному кузнечному делу, примерить доспехи средневекового русского воина, проехать верхом на лошади, проверить свою меткость в лазерном тире. Малышей развлекали аниматоры.

«Здесь тепло, радостно и спокойно», поделилась с корреспондентом «Зеленоград.ру» своими ощущениями от всего происходящего семья — родители и двое детей, — приехавшие в Рузино из Зеленограда. И сказали, что это совсем не похоже на городские праздники с их разношерстными толпами, криками и оглушительной музыкой. Здесь чувствуется общность людей, из взаимная любовь и уважение друг к другу и к традициям, и само празднование организовано отлично. Такие праздники оставляют с детской душе неизгладимый след, приобщают к истории и культуры своей страны.

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Метки:
день победы 9 мая, история войны, деревня рузино, историческая реконструкция
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