Храм, мемориальный комплекс и молитва за воинов

В Рузино есть небольшой деревянный храм и строится новый — каменный. Он призван воссоздать старый каменный храм, разрушенный в 1941 году в дни обороны Москвы. Причем воссоздать в его историческом виде, без всяких «модулей». Это будет единственный в Москве и окрестностях храм, посвященный памяти павших в битве за Москву и всех, кто участвовал в обороне столицы.

Храм начали строить в 2012 году, но идея восстановления старой церкви пришла намного раньше. При кладке стен заложили капсулы с именами воинов из Книги Памяти Подмосковья — это более 110 тысяч имен. В 2011 году, накануне 70-летия контрнаступления советских войск в битве под Москвой идею храма-памятника поддержал и благословил строительство Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. В Покровском церкви по субботам в 8 часов совершаются панихиды, на которых возносятся молитвы за «всех православных вождей и воинов, за веру и Отечество в Московской битве живот свой положивших…». В декабре того же года торжественно установили шестиметровый поклонный крест. 22 июня 2013 года около поклонного креста захоронили останки неизвестного солдата 16-й армии, который был поднят поисковым отрядом «Каскад» около Менделеево — там, где на 41-м километре Ленинградского шоссе установлен танк Т-34.