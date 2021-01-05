«Живём в стране с законами и решать всё будем по закону»

Дальше виновник аварии начал предлагать Владимиру деньги — пять тысяч за бампер, и разойтись «по-хорошему». Владимир отказался, сказав, что намерен решать по закону за нападение без причины и избиение его несовершеннолетнего брата, в ответ пошли угрозы типа «напишете заявление — мы вас найдём и зарежем».

— Нам очень повезло, что мимо проезжала машина автоинспекции, — говорит Владимир. — В их присутствии агрессоры перестали сыпать угрозами в нашу сторону. Вскоре приехали «скорая» и другой экипаж ГИБДД, вызванный на дорожно-транспортное происшествие. Подъехал наш отец, и договорились с инспекторами, что он сам отвезёт брата в травмпункт для снятия побоев. Агрессоры, видимо, тоже куда-то позвонили, потому что подъехало машины три, откуда вышла толпа их людей в кожаных куртках. Меня от их прессинга спасло только то, что рядом стояли сотрудники ГИБДД. Один из толпы всё же подошёл к машине, предложил мне выйти поговорить. Я сказал, что мне и в машине хорошо, спросил, что надо. Он ответил претензией: «Почему сначала избиваете, а потом идёте снимать побои?» Я объяснил, что всё было наоборот, показал ему видео очевидца. Поняв, что не прав, он пошёл между своими разбираться. Далее к моему отцу несколько раз подходили, тоже предлагали уладить всё «по-хорошему, по-братски», да и Новый год. Мы сказали: нет, мы живём в стране с законами и решать всё будем по закону.

После оформления ДТП обе стороны отправились в полицию вместе со свидетелем, помогавшим разнимать драку. «На свидетеля, кстати, тоже пытались напасть со стороны приехавшей толпы, но сотрудники ГИБДД помешали. Он дал показания. Заявление не писал, поскольку не пострадал», — говорит Владимир.