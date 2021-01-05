Дорожно-транспортное происшествие, случившееся на Новокрюковской улице перед Новым годом, переросло в драку, в ходе которой 16-летний подросток получил сотрясение мозга. Происшествие попало на видео. Свидетели и брат пострадавшего рассказали «Зеленоград.ру» подробности происшествия и как другая сторона после отказа «разойтись по-хорошему» и угроз стала за ними следить.
«Мицубиси Галант» начал тормозить на мигающий «зелёный» и остановился перед пешеходным переходом аккурат в момент, когда светофор переключился на «жёлтый». Через секунду последовал удар сзади. Удар был такой сильный, что легковушка перелетела от него через «зебру».
Звук удара от столкновения машин привлёк внимание прохожих, которые и стали свидетелями драки. «Дальше увидели, как из „Галанта“ вышли ребята и на них сразу набросились мужчины из „99-й“, — рассказала „Зеленоград.ру“ очевидец Екатерина. — Было много детей, с ними женщины — они все вышли с заднего сиденья „Лады“. Одна из женщин пыталась разнимать драку».
— Мы с братом вышли с намерением посмотреть ущерб и вообще, что случилось. Спокойно вышли, без какой-либо агрессии, — добавил подробности «Зеленоград.ру» 24-летний водитель «Галанта» Владимир Г. — Видим, у «Лады» девяносто девятой, которая сзади в нас врезалась, капот почти пополам сложился. Из машины выходит женщина с тремя детьми, потом ещё какая-то девушка, водитель и его пассажир с переднего сиденья — отец водителя, как потом выяснилось. Водитель начал агрессивно на меня кричать, мол, чего останавливаешься на «зелёный». Я ему показываю на светофор, что останавливался на «жёлтый», а сейчас уже вообще «красный». И в этот момент, когда я отвлёкся, он сразу наносит мне удар в лицо. Брат сзади пытается его оттащить от меня. Водитель в ответ старается его ударить, и одновременно на брата нападает пассажир. Брат с этим пассажиром идут отдельно воевать, я остаюсь отбиваться от водителя. Вроде мы с водителем закончили драку, но он продолжал твердить, что я на «зелёный» остановился, а в результате у него в машине дети пострадали. Ответил ему, что это случилось из-за его же собственной халатности.
Выяснилось, говорит Владимир, что ребёнок (лет трёх-пяти на вид), сидевший на руках у бабушки, разбил лоб о подголовник. У пассажира-отца тоже гематома на лбу, и судя по трещинам на лобовом стекле, мужчина ударился о него изнутри — вероятно, ехал без ремня безопасности. По словам Владимира, позже виновники аварии скажут, что эту травму он получил во время драки, и напишут встречное заявление в полицию. Кроме прочего, «Лада» оказалась незастрахованной.
— Дальше я пытаюсь всё словами уладить, — продолжает Владимир, — и тут мы замечаем, что пассажир-отец и мой брат над ним уже на земле — скорее всего, поскользнулись. Водитель мгновенно побежал атаковать моего брата. С двух ног влетел ему в спину и тут же нанёс удар ногой в голову.
Последующее избиение Владимиру с помощью очевидца удалось предотвратить — оттащили нападавшего.
— Я видел, как «Галант» остановился, не резко, на запрещающий сигнал светофора, и буквально через секунду ему в зад влетела «99-я». Дальше вижу неадекватное поведение виновников, как они налетели, начали руками махать, бить ребят, которые по правилам остановились, — рассказал «Зеленоград.ру» свидетель Николай. — Я машину бросил, побежал разнимать. Пока подбежал к водителям, они уже вроде перестали драться. Разворачиваюсь — вижу, что пассажиры «Лады» и «Галанта» уже на асфальте. Младший поднимается с земли, но водитель-виновник раньше увидел это и с разбегу ударил парня в спину двумя ногами, а потом ещё раз в голову. Дальше я успел оттолкнуть водителя. На этом драка закончилась.
Происходящее снял на видео водитель встречного автомобиля. Увидев это, водитель «Лады» подошёл к очевидцу с претензиями. Тот вынужден был уехать, но успел передать Владимиру запись.
Дальше виновник аварии начал предлагать Владимиру деньги — пять тысяч за бампер, и разойтись «по-хорошему». Владимир отказался, сказав, что намерен решать по закону за нападение без причины и избиение его несовершеннолетнего брата, в ответ пошли угрозы типа «напишете заявление — мы вас найдём и зарежем».
— Нам очень повезло, что мимо проезжала машина автоинспекции, — говорит Владимир. — В их присутствии агрессоры перестали сыпать угрозами в нашу сторону. Вскоре приехали «скорая» и другой экипаж ГИБДД, вызванный на дорожно-транспортное происшествие. Подъехал наш отец, и договорились с инспекторами, что он сам отвезёт брата в травмпункт для снятия побоев. Агрессоры, видимо, тоже куда-то позвонили, потому что подъехало машины три, откуда вышла толпа их людей в кожаных куртках. Меня от их прессинга спасло только то, что рядом стояли сотрудники ГИБДД. Один из толпы всё же подошёл к машине, предложил мне выйти поговорить. Я сказал, что мне и в машине хорошо, спросил, что надо. Он ответил претензией: «Почему сначала избиваете, а потом идёте снимать побои?» Я объяснил, что всё было наоборот, показал ему видео очевидца. Поняв, что не прав, он пошёл между своими разбираться. Далее к моему отцу несколько раз подходили, тоже предлагали уладить всё «по-хорошему, по-братски», да и Новый год. Мы сказали: нет, мы живём в стране с законами и решать всё будем по закону.
После оформления ДТП обе стороны отправились в полицию вместе со свидетелем, помогавшим разнимать драку. «На свидетеля, кстати, тоже пытались напасть со стороны приехавшей толпы, но сотрудники ГИБДД помешали. Он дал показания. Заявление не писал, поскольку не пострадал», — говорит Владимир.
Как сообщили «Зеленоград.ру» в полиции, заявления написали как пострадавшие, так и нападавшие. Уголовное дело пока не возбуждено, проводится проверка. Также в полицию поступила телефонограмма из травмпункта о том, что при дорожно-транспортном происшествии произошла драка, в которой пострадал и отправлен на госпитализацию несовершеннолетний.
В травмпункте у пострадавшего зафиксировали, в частности, отпечаток подошвы на лице. С подозрением на трещину в черепе школьника отправили в стационар. В больнице провели полное обследование. Трещина не подтвердилась, диагностировали лёгкое сотрясение мозга и через сутки отпустили на амбулаторное лечение. Из-за сотрясения у школьника начались головные боли.
— После полиции мы уехали домой, а на следующий день родители заметили слежку. Они живут там же под Зеленоградом, где прописаны нападавшие, — продолжает Владимир. — Возле моей машины, которую я припарковал недалеко от родительского дома, увидели «Жигули» из группы поддержки, приезжавшей накануне на драку. Машина стояла с заведённым двигателем, за рулём сидел человек, который подходил ко мне и предлагал решить всё «по-хорошему». Как только отец открыл ворота и заехал в свой двор, «Жигули» сорвались с места и скрылись. Отец сообщил в полицию о случившемся. Теперь, поскольку за избиение несовершеннолетнего уголовное дело, вероятно, всё-таки возбудят, «они» не отстанут и могут досаждать угрозами, сказал участковый.
«Судя по тому, какие комментарии оставляют в соцсетях агрессоры или их знакомые, они не понимают, что нарушили закон — и надо отвечать по закону», — говорит Владимир.
«Зеленоград.ру» продолжит следить за развитием событий.