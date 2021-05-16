Изменилась и наша рабочая группа «Сохраним лес». Кто-то выбыл по объективным причинам, кто-то слился, когда понял, что есть большая разница между раздавать обещания и их выполнять, но мы все же добились определённых целей и результатов. Запрет на сплошные санитарные рубки без согласования с жителями, о котором недавно сказал губернатор Андрей Воробьев, восстановление вырубленных участков, лесоуход и другие мероприятия, которые нам обещает в этом году Комитет лесного хозяйства Московской области

Огромная благодарность тем, кто помогал и тем, кто противостоял и мешал. Все вы дали нам необходимые опыт и знания, поддерживали наше стремление добиваться нужных и положительных результатов, научили не опускать руки и идти вперёд. Кокошником в пол от всей души!

Отдельная благодарность Клинскому лесничеству, всем сотрудникам и директору Маслову Александру Анатольевичу за их труд и понимание! Спасибо нашим неравнодушным жителям, которые словом и делом помогали защищать лес и высаживать его! Спасибо гостям, [главе Солнечногорского округа] Виктору Родионову, территориальному управлению Андреевки за участие и проведение акции «Лес Победы»! Впереди много работы и достижение новых результатов. Быть добру и лесу!