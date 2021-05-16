«Важный день для леса, людей и общества». Член рабочей группы «Сохраним лес» Оксана Кныш об итогах работы за год 16.05.2021 ZELENOGRAD.RU

Вчера был интересный и важный день. Важный для леса, людей и общества в целом. Знаково, что именно 15 мая 2020 года на канале «Россия 1» вышел сюжет о вырубке 88 га возле Дедешино и Алабушево, в котором показали пустыри после сплошной санитарной рубки в 13-14 годах. В этом году на одном из пустырей прошла акция «Лес Победы». За год, который прошёл между этими событиями, многое изменилось.

Изменилась и наша рабочая группа «Сохраним лес». Кто-то выбыл по объективным причинам, кто-то слился, когда понял, что есть большая разница между раздавать обещания и их выполнять, но мы все же добились определённых целей и результатов. Запрет на сплошные санитарные рубки без согласования с жителями, о котором недавно сказал губернатор Андрей Воробьев, восстановление вырубленных участков, лесоуход и другие мероприятия, которые нам обещает в этом году Комитет лесного хозяйства Московской области

Огромная благодарность тем, кто помогал и тем, кто противостоял и мешал. Все вы дали нам необходимые опыт и знания, поддерживали наше стремление добиваться нужных и положительных результатов, научили не опускать руки и идти вперёд. Кокошником в пол от всей души!

Отдельная благодарность Клинскому лесничеству, всем сотрудникам и директору Маслову Александру Анатольевичу за их труд и понимание! Спасибо нашим неравнодушным жителям, которые словом и делом помогали защищать лес и высаживать его! Спасибо гостям, [главе Солнечногорского округа] Виктору Родионову, территориальному управлению Андреевки за участие и проведение акции «Лес Победы»! Впереди много работы и достижение новых результатов. Быть добру и лесу!

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Метки:
лес, кныш оксана
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«Важный день для леса, людей и общества». Член рабочей группы «Сохраним лес» Оксана Кныш об итогах работы за год Мнения
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