Вчера был интересный и важный день. Важный для леса, людей и общества в целом. Знаково, что именно 15 мая 2020 года на канале «Россия 1» вышел сюжет о вырубке 88 га возле Дедешино и Алабушево, в котором показали пустыри после сплошной санитарной рубки в 13-14 годах. В этом году на одном из пустырей прошла акция «Лес Победы». За год, который прошёл между этими событиями, многое изменилось.
Изменилась и наша рабочая группа «Сохраним лес». Кто-то выбыл по объективным причинам, кто-то слился, когда понял, что есть большая разница между раздавать обещания и их выполнять, но мы все же добились определённых целей и результатов. Запрет на сплошные санитарные рубки без согласования с жителями, о котором недавно сказал губернатор Андрей Воробьев, восстановление вырубленных участков, лесоуход и другие мероприятия, которые нам обещает в этом году Комитет лесного хозяйства Московской области
Огромная благодарность тем, кто помогал и тем, кто противостоял и мешал. Все вы дали нам необходимые опыт и знания, поддерживали наше стремление добиваться нужных и положительных результатов, научили не опускать руки и идти вперёд. Кокошником в пол от всей души!
Отдельная благодарность Клинскому лесничеству, всем сотрудникам и директору Маслову Александру Анатольевичу за их труд и понимание! Спасибо нашим неравнодушным жителям, которые словом и делом помогали защищать лес и высаживать его! Спасибо гостям, [главе Солнечногорского округа] Виктору Родионову, территориальному управлению Андреевки за участие и проведение акции «Лес Победы»! Впереди много работы и достижение новых результатов. Быть добру и лесу!