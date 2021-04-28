Где можно посадить дерево

Площадки акции отмечены на геопортале Подмосковья. Для каждого участка указаны контакты ответственных лиц, у которых можно уточнить дату и время посадок и другие подробности. Рядом с Зеленоградом запланированы посадки на семи участках. Самый масштабный — в Алабушево:

Алабушево (координаты 55.993489, 37.133509) - здесь высадят почти 39 тысяч саженцев сосны. Координатор: Егорова Неля Георгиевна, 8-916-811-84-91, nelya.egorova@mosoblles.com. По информации на геопортале, посадки пройдут с 13 по 15 мая с 10 до 16 часов. По данным координатора, информация о дате и времени будет уточняться.

Голубое, ЖК «Мелодия Леса» - здесь высадят 56 саженцев яблони и вишни. Координатор: Солнцева Светлана Анатольевна, 8-985-788-36-43, andreevka.t@yandex.ru. По данным координатора, информация о дате и времени будет известна позднее.

Брехово, вблизи дома 75 - высадят 25 саженцев яблони и вишни. Координатор: Силина Маргарита Дмитриевна, 8-905-790-03-21, spksr@mail.ru. По данным координатора, информация о дате и времени будет известна позднее.

Фирсановка (координаты 55.960025, 37.261270): 3,6 тысячи саженцев сосны. Координатор: Капер Александр Аркадьевич, 8-985-926-22-44, aleksandr.kaper@mosoblles.com. Дата: 22 мая, с 10 до 16 часов.

Чашниково (микрорайон Новые дома, улица Камоцци) - здесь высадят 50 саженцев вишни и яблони. Координатор: Зибарев Василий Михайлович, телефон: 8-926-555-95-46, zibarev_vm@solreg.ru. По данным координатора, информация о дате и времени будет известна позднее

микрорайон «Велтон Парк» (деревня Подолино) - 30 саженцев яблони и вишни. Координатор: Силина Маргарита Дмитриевна, 8-905-790-03-21, spksr@mail.ru. По данным координатора, информация о дате и времени будет известна позднее

Лыткино на Пятницком шоссе (координаты 56.035203, 36.970710) - 3,2 тысячи сеянцев ели. Координатор: Садов Евгений Леонидович, 8-985-960-26-96, kli@mosoblles.com