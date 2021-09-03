Квалифицированных рабочих кадров не хватает, их надо растить и учить. Школьникам расскажут о разнообразии, специфике и преимуществах рабочих профессий спикеры-информаторы — сведущие люди. Об этом договорились депутат Мосгордумы Андрей Титов и директор по строительству компании «АртСтройТехнология», соучредитель благотворительного фонда «Сердце лидера» Максим Петунин. Фонд уже помог учащимся зеленоградского политехнического колледжа — они получили премии за успехи в производственной практике.
«Обсудили такую важную тему, как среднее профессиональное образование, — написал в инстаграме Титов после встречи. — По словам Максима [Петунина], подготовка квалифицированных рабочих кадров очень важна для обеспечения устойчивого и эффективного развития государства. … Поэтому крайне важно уделять необходимое внимание их развитию. Эта тема мне очень близка». Депутат привел примеры таких профессий — санитар, водитель, электрик, каменщик, сварщик, плотник, сантехник, пожарный, полицейский, шахтёр, повар, дворник, парикмахер и другие.
В каких школах и когда пройдут встречи, пока обсуждается. Благотворительный фонд «Сердце лидера» и «АртСтройТехнология» сотрудничают с зеленоградским колледжем №50 в рамках программы «Золотые руки», призванной популяризировать рабочие специальности и повысить их престиж. Студенты 3 и 4 курса, обучающиеся строительным специальностям, участвовали в капитальном ремонте поликлиники 9-м микрорайоне Зеленограда — это была их конкурсная производственная практика. Трудились в бригадах под руководством наставников. Выполняли кровельные, сварочные, гидроизоляционные работы и даже поработали на автокране. Все работы оплачивались.
По итогам трехмесячной практики трое лучших стажеров получили премии. Тимофей Соколов — сертификат на 25 тысяч рублей и повышенную стипендию в течение всего учебного года, Александр Халилев и Эрик Митрофанов — сертификаты на 15 и 10 тысяч рублей.
По итогам встречи с Максимом Петуниным Андрей Титов намерен провести в Зеленограде «круглый стол» с участием окружного Союза работодателей, управления социальной защиты, образовательных учреждений и своих помощников. А также отправить письма в московские департаменты и губернатору Московской области. Речь идет о поддержке инициатив Максима Петунина в части популяризации и поддержки рабочих профессий, в том числе программы «Земский строитель».
«Я начинал обычным рабочим на стройке, работал электромонтажником, монолитчиком, слесарем контрольно-измерительных приборов и автоматики, работал у токарного станка. Стал бригадиром, потом дошёл до директора по строительству. Всё своими руками, везде добивался результатов, работал много и честно» , — рассказал в интервью «Зеленоград.ру» Максим Петунин.