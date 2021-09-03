«Обсудили такую важную тему, как среднее профессиональное образование, — написал в инстаграме Титов после встречи. — По словам Максима [Петунина], подготовка квалифицированных рабочих кадров очень важна для обеспечения устойчивого и эффективного развития государства. … Поэтому крайне важно уделять необходимое внимание их развитию. Эта тема мне очень близка». Депутат привел примеры таких профессий — санитар, водитель, электрик, каменщик, сварщик, плотник, сантехник, пожарный, полицейский, шахтёр, повар, дворник, парикмахер и другие.

В каких школах и когда пройдут встречи, пока обсуждается. Благотворительный фонд «Сердце лидера» и «АртСтройТехнология» сотрудничают с зеленоградским колледжем №50 в рамках программы «Золотые руки», призванной популяризировать рабочие специальности и повысить их престиж. Студенты 3 и 4 курса, обучающиеся строительным специальностям, участвовали в капитальном ремонте поликлиники 9-м микрорайоне Зеленограда — это была их конкурсная производственная практика. Трудились в бригадах под руководством наставников. Выполняли кровельные, сварочные, гидроизоляционные работы и даже поработали на автокране. Все работы оплачивались.



По итогам трехмесячной практики трое лучших стажеров получили премии. Тимофей Соколов — сертификат на 25 тысяч рублей и повышенную стипендию в течение всего учебного года, Александр Халилев и Эрик Митрофанов — сертификаты на 15 и 10 тысяч рублей.

По итогам встречи с Максимом Петуниным Андрей Титов намерен провести в Зеленограде «круглый стол» с участием окружного Союза работодателей, управления социальной защиты, образовательных учреждений и своих помощников. А также отправить письма в московские департаменты и губернатору Московской области. Речь идет о поддержке инициатив Максима Петунина в части популяризации и поддержки рабочих профессий, в том числе программы «Земский строитель».