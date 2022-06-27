После зимы Школьное озеро изрядно обмелело — уровень воды понизился примерно на метр. Поэтому в конце мая в озеро налили три миллиона литров водопроводной воды (или три тысяч кубометров), чтобы довести её уровень до нормы. Рассказываем, куда уходит вода и как определить, что требуется долив.
Школьное озеро — непроточный водоем (хотя когда-то был таковым), а по сути декоративный пруд. Он устроен практически так же, как городской пруд — речка Сходня в него не впадает, а уходит в трубе под пляж и выходит ниже водоема.
В 2017 году реконструировали систему слива и подпитки водоема. Но постоянной подпитки нет — водопроводную воду доливают в озеро по мере необходимости.
По мнению специалистов предприятия «Мосводосток», которое обслуживает Школьное озеро, воды становится меньше из-за её естественной циркуляции или она уходит в подземный горизонт. В любом случае организация следит за водным балансом озера и, если нужно, подпитывает его. Сейчас уровень воды «в нормативных отметках».
Наш читатель Павел специально обследовал водоем и зафиксировал места, где можно заметить нехватку воды. Например, до майского долива вода в «лягушатнике» не доходила до столбиков.
Ещё можно смотреть по лодочной станции. Когда воды достаточно, она плавает на баллонах, люди переходят на неё по мосткам, а когда озеро мелеет — воды под мостками нет, баллоны краями лежат на земле.
Ещё одна примета — в норме возле берега вода доходит до нижней кромки травы, а когда воды не хватает — её уровень ниже плит.