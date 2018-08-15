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Будет ли Школьное озеро проточным? 15.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Принудительно подпитывать озеро пока не нужно, воды там хватает, считают специалисты. В водоем поступает только дождевая вода. Местные жители не согласны — считают, что озеро надо очистить, а многочисленные утки в стоячей воде опасны для здоровья.

фото: Zelenograd.ru

Раньше декоративное Школьное озеро подпитывали водопроводной водой — она текла из трубы, расположенной со стороны нынешнего 10 микрорайона. В прошлом году поменяли систему слива и подпитки водоема, чтобы наполнять озеро очищенной водой из протекающей в коллекторе реки Сходня (труба проходит под пляжем). Речная вода должна поступать из очистных сооружений, расположенных на Филаретовской улице, а стекать на противоположной стороне, попадая в трубу, по которой течет Сходня. Этими работами занимался «Мосводосток», и они считаются завершенными.

Тогда почему заслонка для поступления воды в восточной части до сих пор закрыта, и никакого движения воды не наблюдается? — недоумевает жительница 11 микрорайона в своем обращении в префектуру. Она настаивает, что водоем должен подпитываться постоянно, чтобы стать чистым и полноводным. В окружной администрации ответили, что подпитка Школьного озера будет, когда «Мосводоканал» и «Мосводосток» заключат договор об отпуске воды. Это планировалось еще в июне.

Отпуска воды не было, и пруд в этом году не подпитывали, рассказал Zelenograd.ru сотрудник «Мосводостока». Новая система слива и подпитки со всеми трубами, вентилями и заслонками готова, пустить воду можно в любой момент, если озеро будет совсем «выдыхаться». Но пока подпитка не требуется, отметил специалист. Работа системы подпитки не подразумевает, что через водоем будет постоянно протекать вода. Озеро наполняется дождевой водой, и если её становится мало, воду можно «долить» из Сходни, прошедшей через очистные сооружения.

Полноводным проточным водоемом Школьное озеро сделать нельзя, потому что это не природный водоем, а декоративный — то есть, это пруд. Он устроен практически так же, как городской пруд — речка Сходня в него не впадает, а уходит в трубе под пляж и выходит ниже водоема.

Жители также обеспокоены обилием уток на Школьном озере, рядом с которыми, как они считают, плавать нельзя. Врачи и специалисты Роспотребнадзора подтверждают, что при купании в стоячем водоеме, если в нем обитают утки и другие водоплавающие птицы, есть вероятность подхватить церкариоз. Птицы выделяют в воду фекалии с паразитическими червями, их личинки развиваются до стадии церкария в некоторых видах моллюсков, снова попадают в воду, а оттуда под кожу человека. Паразиты вызывают воспаление и сильный зуд. Чтобы избежать этого, надо не ходить по водорослям, избегать мелководных заросших участков и купаться подальше от уток. Можно еще намазать кожу репеллентом на вазелиновой основе или просто кремом, чтобы паразитам было трудно прицепиться.

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