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В промзоне Алабушево обещают 40 тысяч рабочих мест через десять лет. К этим планам есть вопросы 10.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Концепцию развития площадки Алабушево особой экономической зоны «Технополис Москва» до 2030 года представила мэрия. В планах — здания на 1 миллион кв.метров и около 40 тысяч рабочих мест — это в два раза больше, чем рассчитывали всего год назад. Хотя Алабушево активно развивается, но к планам о новых рабочих местах — самом важном для зеленоградцев — есть вопросы.

Сейчас, по данным ОЭЗ, в Алабушево размещается 28 компаний, которые занимаются высокотехнологичным производством в сфере микроэлектроники, медицины, информационно-коммуникационных и энергоэффективных технологий. Ведется строительство более чем 20 заводов. По разным источникам из администрации ОЭЗ, планировалось, что к 2023 году на площадке будет работать 4-5 тысяч человек. Вероятно, эти цифры были получены на основе суммирования показателей бизнес-планов компаний-резидентов.

А в ноябре 2019 года мэрия одобрила разработанный Москомархитектурой новый проект планировки промзоны Алабушево. В феврале его обсуждали на публичных слушаниях. На тот момент в Алабушево было построено 73 тысячи кв.метров площадей, а планировалось построить в десять раз больше — 796 тысяч. Было заявлено о создании 22 тысяч новых рабочих мест (из которых более половины — высококвалифицированные специалисты).

Это цифра уже не из конкретных бизнес-планов, а из расчетов архитекторов. Поэтому не было ясно, когда именно площадка будет целиком застроена по разработанному плану и когда в ней будут работать 22 тысячи человек.

Однако в новой концепции развития промзоны Алабушево число планируемых рабочих мест выросло практически в два раза — до 40 тысяч и появился срок — 2030 год. При этом общая площадь строений увеличится всего на 25% (до одного миллиона квадратных метров), а территория самой площадки — на 16% (до 165 га). Что стоит за таким резким изменением планов, кто и по каким нормативам разрабатывал новую концепцию, непонятно.

Ещё один вопрос — как и откуда эти 40 тысяч человек будут добираться до работы в Алабушево. Ведь это почти треть трудоспособного населения Зеленограда. Хотя развитие близлежащей транспортной инфраструктуры и предусмотрено, непонятно, как оно теперь согласуется с новой концепцией. Будет ли под новую концепцию разрабатываться новый проект планировки территории, неизвестно.

Вообще, не очень понятно, что подразумевают в мэрии, говоря о «создании рабочих мест». Потому что бывает так, что существующая зеленоградская компания просто перевозит своих сотрудников в новые помещения в Алабушево, а чиновники заявляют о создании рабочих мест. Например, когда зеленоградский «Элвис» объявил о планируемом переезде из Южной промзоны в Алабушево, в департаменте инвестиционной и промышленной политики объявили, что «будет создано более 500 рабочих мест», хотя по крайней мере часть людей просто переехала из одной части Зеленограда в другую.

Редакция «Зеленоград.ру» будет выяснять, что стоит за этими цифрами.

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Метки:
особая экономическая зона, промзона алабушево
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Обсуждение
A T
48 минут назад
Если я верно понимаю, большие промзоны с большим же числом рабочих мест - это, скорее, именно производственные, а не технико-внедренческие (разработка, внедрение), в т.ч. с крупными предприятиями.
Хорошо и здорово, конечно, если в Зеленограде будут создаваться рабочие места, но как-то грандиозно звучит. На месте ЦИЭ вот собирались строить промзону, обычную, а потом раз - и жильё, микрорайон.
Александр Эрлих
12 минут назад
Если я верно понимаю, большие промзоны с большим же числом рабочих мест - это, скорее, именно производственные
Скорей наоборот: производства сейчас сильно автоматизированы и в огромном заводе может работать несколько десятков человек.

Вот мы вчера писали про "Биокад" (https://www.zelenograd.ru/news/49512/) - там на 40 тысячах квадратных метрах всего 100 человек. Если считать с этой плотностью, то на обещанном миллионе кв.м. будет всего 2,5 тысячи.

С другой стороны в административно-деловом центре (https://www.zelenograd.ru/story/kak-lyudi-i-kompanii-zaselyayut-samuyu-bolshuyu-promzonu-zelenograda/) на 5000 кв.м. офисных площадей - 500 человек. С такой плотностью на миллионе квадратов будет 100 тысяч человек :)
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