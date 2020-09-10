Сейчас, по данным ОЭЗ, в Алабушево размещается 28 компаний, которые занимаются высокотехнологичным производством в сфере микроэлектроники, медицины, информационно-коммуникационных и энергоэффективных технологий. Ведется строительство более чем 20 заводов. По разным источникам из администрации ОЭЗ, планировалось, что к 2023 году на площадке будет работать 4-5 тысяч человек. Вероятно, эти цифры были получены на основе суммирования показателей бизнес-планов компаний-резидентов.

А в ноябре 2019 года мэрия одобрила разработанный Москомархитектурой новый проект планировки промзоны Алабушево. В феврале его обсуждали на публичных слушаниях. На тот момент в Алабушево было построено 73 тысячи кв.метров площадей, а планировалось построить в десять раз больше — 796 тысяч. Было заявлено о создании 22 тысяч новых рабочих мест (из которых более половины — высококвалифицированные специалисты).

Это цифра уже не из конкретных бизнес-планов, а из расчетов архитекторов. Поэтому не было ясно, когда именно площадка будет целиком застроена по разработанному плану и когда в ней будут работать 22 тысячи человек.

Однако в новой концепции развития промзоны Алабушево число планируемых рабочих мест выросло практически в два раза — до 40 тысяч и появился срок — 2030 год. При этом общая площадь строений увеличится всего на 25% (до одного миллиона квадратных метров), а территория самой площадки — на 16% (до 165 га). Что стоит за таким резким изменением планов, кто и по каким нормативам разрабатывал новую концепцию, непонятно.

Ещё один вопрос — как и откуда эти 40 тысяч человек будут добираться до работы в Алабушево. Ведь это почти треть трудоспособного населения Зеленограда. Хотя развитие близлежащей транспортной инфраструктуры и предусмотрено, непонятно, как оно теперь согласуется с новой концепцией. Будет ли под новую концепцию разрабатываться новый проект планировки территории, неизвестно.

Вообще, не очень понятно, что подразумевают в мэрии, говоря о «создании рабочих мест». Потому что бывает так, что существующая зеленоградская компания просто перевозит своих сотрудников в новые помещения в Алабушево, а чиновники заявляют о создании рабочих мест. Например, когда зеленоградский «Элвис» объявил о планируемом переезде из Южной промзоны в Алабушево, в департаменте инвестиционной и промышленной политики объявили, что «будет создано более 500 рабочих мест», хотя по крайней мере часть людей просто переехала из одной части Зеленограда в другую.

Редакция «Зеленоград.ру» будет выяснять, что стоит за этими цифрами.