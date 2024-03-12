Участки

Два десятка участков на месте вырубленного леса за 17 микрорайоном и рекой Горетовкой уже год пытаются продать единым массивом как «землю под застройку». Общая площадь территории — почти 12 га: участки большие, от 34 до 93 соток. Год назад продажа стартовала с 835 млн рублей, затем цена упала вдвое — до 400млн рублей, сейчас подросла до 452 млн рублей.

В «Кантри Хаус», солнечногорском агентстве недвижимости, которое занимается продажей, рассказывают, что заинтересованных покупателей много — однако продать участки планируется «одним пулом» с тем, чтобы здесь появился коттеджный посёлок эконом-класса или выше, как пожелает инвестор. Так что пока купить отдельный участок нельзя. В будущем их, вероятно, начнёт продавать сам инвестор, с подрядом на строительство коттеджа либо на каких-то других условиях.

По информации, которую сообщают потенциальным покупателям, межевание участков «в лесу» произошло еще в 2008 году, причем тогда на крайние участки попала даже река Горетовка. Позже это было исправлено — прошли суды, площадь участков урезали так, что река оказалась за их границами (однако на одном из участков почему-то все-таки осталась и река, и родники — он с обременением, подтверждает риелтор). Земли были выведены из лесного фонда, и сейчас их статус — земли сельскохозяйственного назначения «под дачное строительство».

Что касается коммуникаций, у границы территории есть врезка от «Газпрома», по информации продавцов, а рядом проходит ЛЭП, так что с подключением электричества проблем не будет. Разработан предварительный генплан территории, окончательный сделает сам инвестор.

За последний год к участкам начали прокладывать дорогу со стороны Георгиевского проспекта и 17 микрорайона. Сейчас она доведена до реки — остается построить мост и вторую часть дороги по другому берегу.