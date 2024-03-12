В лесу за 17 микрорайоном появилась дорога к будущему коттеджному поселку на реке Горетовке. Участки под него пытаются продать уже год 12.03.2024 ZELENOGRAD.RU

В лесу за 17-м микрорайоном проложили новую дорогу, которая уперлась в реку Горетовку — на другом берегу лес частично вырублен и размечен на два десятка участков, которые уже год пытаются продать под строительство коттеджного поселка. В границы одного из участков попала река, мостик и родники, которые обустраивали энтузиасты, а также мемориальная территория, которую считают местом боев и захоронений времен Великой Отечественной войны. Местные жители пытаются привлечь к этому внимание прокуратуры и всевозможных ведомств — чиновники предпочитают отмалчиваться.

Участки

Два десятка участков на месте вырубленного леса за 17 микрорайоном и рекой Горетовкой уже год пытаются продать единым массивом как «землю под застройку». Общая площадь территории — почти 12 га: участки большие, от 34 до 93 соток. Год назад продажа стартовала с 835 млн рублей, затем цена упала вдвое — до 400млн рублей, сейчас подросла до 452 млн рублей.

В «Кантри Хаус», солнечногорском агентстве недвижимости, которое занимается продажей, рассказывают, что заинтересованных покупателей много — однако продать участки планируется «одним пулом» с тем, чтобы здесь появился коттеджный посёлок эконом-класса или выше, как пожелает инвестор. Так что пока купить отдельный участок нельзя. В будущем их, вероятно, начнёт продавать сам инвестор, с подрядом на строительство коттеджа либо на каких-то других условиях.

По информации, которую сообщают потенциальным покупателям, межевание участков «в лесу» произошло еще в 2008 году, причем тогда на крайние участки попала даже река Горетовка. Позже это было исправлено — прошли суды, площадь участков урезали так, что река оказалась за их границами (однако на одном из участков почему-то все-таки осталась и река, и родники — он с обременением, подтверждает риелтор). Земли были выведены из лесного фонда, и сейчас их статус — земли сельскохозяйственного назначения «под дачное строительство».

Что касается коммуникаций, у границы территории есть врезка от «Газпрома», по информации продавцов, а рядом проходит ЛЭП, так что с подключением электричества проблем не будет. Разработан предварительный генплан территории, окончательный сделает сам инвестор.

За последний год к участкам начали прокладывать дорогу со стороны Георгиевского проспекта и 17 микрорайона. Сейчас она доведена до реки — остается построить мост и вторую часть дороги по другому берегу.

Дорога

Новую дорогу начали строить еще весной. В Крюковском лесничестве на вопросы жителей сообщили, что участок передан в аренду, все разрешения на работы и освоение леса выданы. Цель работ — строительство дороги через реку до соединения с уже имеющимся въездом с Пятницкого шоссе.

«Дорогу прокладывают через поле, предоставленное под посадку Леса Победы солнечногорской администрацией, где жители в 2019 году посадили более четырех тысяч саженцев в честь павших воинов, — рассказал „Зеленоград.ру“ один из местных жителей. — Живые деревья при прокладке дороги рабочие пилили весной, во период гнездования птиц, не имея на руках документов на вырубку. А те, что подвезли им позже, не имели цифровых подписей — просто картинка в телефоне».

Активисты из числа зеленоградцев и жителей окрестностей, которые часто бывают в этих местах и следят за ситуацией, отправили обращения с вопросами по этому поводу в разные инстанции. Природоохранную прокуратуру нарушения не заинтересовали — там отписались: в лесу допускается строительство линейных объектов (к ним относятся и дороги), а контроль и надзор должны осуществлять Комлесхоз и областное Министерство экологии. Туда же спустили все обращения жителей и другие получатели, от администраций президента и губернатора до Рослесхоза.

В сентябре Комлесхоз сообщил, что проект строительства дороги согласован им же. Однако при этом сотрудники Мособллеса провели выездную проверку и обнаружили на примыкающей к дороге территории около 15 соток погубленного леса. Ведомство обратилось в полицию Солнечногорска с просьбой привлечь виновных к уголовной ответственности. В ноябре пришел ответ из ГУ МВД Подмосковья — в возбуждении уголовного дела отказано «в связи с отсутствием состава преступления». Мособллес счел это незаконным и направил жалобу в прокуратуру. Круг в каком-то смысле замкнулся.

Лес, река и мемориал

Большая часть участков, выставленных на продажу, располагаются в лесу на высоком берегу реки Горетовки напротив 17-го микрорайона. Когда-то здесь был сплошной хвойный лес. За последний год с ним тоже произошли изменения: на территории участков провели санитарные рубки, сообщает продавец, и убрали валежник, который образовался из-за ураганов (или из-за умышленного занесения короеда — такое мнение высказывают активисты). Все эти работы заказывал не лесхоз, а сами владельцы — участки уже выведены из лесного фонда, хотя еще полгода назад они, по данным геопортала Московской области, находились в ведении Комитета лесного хозяйства и были отмечены как «участки, подходящие под 280-ФЗ», закон о лесной амнистии. Сейчас процедура амнистии уже позади.

Частная территория в лесу никак не огорожена — возможно, поэтому о самом существовании этих участков многие из тех, кто регулярно сюда наведывается, узнали только с началом активной вырубки деревьев. Кстати, солнечногорская прокуратура и тут признала, что рубка деревьев на трех участках проводилась без ордера на земляные работы и без порубочных билетов. Как и в случае с дорогой, это грозит санкциями заказчику работ, но деревья уже не вернуть.

С 2010-х годов эти места обустраивали энтузиасты во главе с Еленой и Джумажаном Акуловыми — группа «Хранители родников»: они расчищали лес, реку и тропинки к родниками, строили мосты и лестницы, боролись с пожарами и сажали при участии лесников новые деревья, объединяя людей — и старожилов, и новых жителей из ближайшего 17-го микрорайона. Они же добивались сохранения природы в первозданном виде.

В 2018 году Акуловы вместе с другими энтузиастами инициировали создание на берегу Горетовки военного мемориала, посвящённого боям 7 декабря 1941 года — как утверждали поисковики и вспоминали ветераны, со времен Великой Отечественной войны в лесу лежат останки сотен солдат, оставшиеся без захоронения. Посвященный этим событиям проект «300 шагов к Победе» Акуловых предполагал, что над рекой пройдет военно-исторический маршрут для экскурсий и рассказов о тех событиях.

«Это историческое место, здесь 7 и 8 декабря 1941 года был бой, в котором, по данным солнечногорского военкомата, погибло 1070 воинов, и не все они погребены в братских могилах. Большая часть погибших осталась лежать в заброшенных окопах, в воронках от авиабомб и в оврагах. На поле боя у реки Горетовка вырос лес. Было бы кощунством использовать для сельскохозяйственных нужд эту землю» , — писала Елена Акулова.

В 2021 году по обращению Джумажана Акулова губернатор Подмосковья Андрей Воробьев одобрил перевод земель в статус ООПТ, а также запустил проверку законности передачи в собственность участков, на которых оказалась река и родники. Были поданы документы и на регистрацию временного обелиска с созданием вокруг него охранной зоны в 200 метров, и на официальную регистрацию родников. Заказаны пробы воды из родников — лаборатория подтвердила, что вода по своим характеристикам является питьевой.

В 2021 году Елена Акулова скоропостижно скончалась, в сентябре 2023-го умер Джумажан Акулов, но собранная ими группа активистов продолжает попытки защитить природу, родники и мемориальную зону. На сегодняшний день статус здешним местам ООПТ так и не присвоен — это не позволило бы участкам пройти лесную амнистию. Родники и мемориал тоже не зарегистрированы. В «Кантри Хаус» утверждают, что обращались в местную администрацию и выяснили, что памятник боевым действиям и «могила Неизвестного солдата» — результат стихийной самодеятельности волонтеров. Да и родники, скорее всего, просто сток поверхностных грунтовых вод.

На редакционный запрос «Зеленоград.ру» солнечногорская администрация сообщила, что не располагает данными «о формировании и предоставлении указанных земельных участков» (ни об участке с дорогой, ни о каком-либо освоении участков под коттеджи), и поскольку эти участки граничат с акваторией реки Горетовки, контролировать их должно министерство экологии Московской области. Вопросы о статусе родников, о сохранении «Леса Победы», о поддержке и регистрации мемориала и об образовании ООПТ в Солнечногорске просто проигнорировали. Комлесхоз на запрос редакции ответил, что все участки уже выведены из лесного фонда и не входят в зону ответственности ведомства.

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