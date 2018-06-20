Роман, житель «Уютного»

Без воды мы сидели с воскресенья 17 июня. Сказали, что горячей пока вообще не будет, а холодную будут пускать по часам. Управляющая компания вывесила график подачи холодной воды — на час с двухчасовыми перерывами, но он оказался бессмысленным — воду дали один раз, ненадолго и тонкой струйкой. Поверив графику, люди уходили с работы, чтобы как-то помыться и постирать, но воды не было.

На третий день случайно — после очередного звонка диспетчерам — выяснилось, что возле одного дома стоит бочка с водой. Никаких объявлений об этой бочке не было, рассылки тоже — хотя у управляющей компании есть электронная почта каждого жильца, поскольку туда присылают счета за коммунальные услуги. Приходилось закупать питьевую воду в местном магазине. Наш супермаркет, наверное озолотился.

Если с водой такое впервые, то с электричеством уже бывало — например, в мае его регулярно отключали. О причинах отключения внятно не говорили — все вопросы главному инженеру, которого никогда нет на месте. Что делали? Спать раньше ложились, постоянно доставку еды заказывали. У нас шутка ходила — пиццерия проплачивает отключение света. Курьеры от нас практически не уезжали.



Воду дали только в среду 20-го. Наш ЖК существует три года. Зимой тепло подавалось, дороги убирались, в этом смысле претензий по большому счету нет. Но такое хамское отношение, как сейчас с водой, выбивает из колеи.