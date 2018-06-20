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Как три дня прожить вообще без воды и иногда без электричества. Опыт жителей Андреевки 20.06.2018 ZELENOGRAD.RU

В ЖК «Уютный» на Жилинской улице в Андреевке шесть домов остались без воды — холодной и горячей — из-за сгоревшего насоса. А второго не оказалось. К отключениям электричества жильцы уже привыкли, но такое случилось впервые. Как выживать в таких условиях, Zelenograd.ru рассказал местный житель.

Роман, житель «Уютного»

Без воды мы сидели с воскресенья 17 июня. Сказали, что горячей пока вообще не будет, а холодную будут пускать по часам. Управляющая компания вывесила график подачи холодной воды — на час с двухчасовыми перерывами, но он оказался бессмысленным — воду дали один раз, ненадолго и тонкой струйкой. Поверив графику, люди уходили с работы, чтобы как-то помыться и постирать, но воды не было.

На третий день случайно — после очередного звонка диспетчерам — выяснилось, что возле одного дома стоит бочка с водой. Никаких объявлений об этой бочке не было, рассылки тоже — хотя у управляющей компании есть электронная почта каждого жильца, поскольку туда присылают счета за коммунальные услуги. Приходилось закупать питьевую воду в местном магазине. Наш супермаркет, наверное озолотился.

Если с водой такое впервые, то с электричеством уже бывало — например, в мае его регулярно отключали. О причинах отключения внятно не говорили — все вопросы главному инженеру, которого никогда нет на месте. Что делали? Спать раньше ложились, постоянно доставку еды заказывали. У нас шутка ходила — пиццерия проплачивает отключение света. Курьеры от нас практически не уезжали.

Воду дали только в среду 20-го. Наш ЖК существует три года. Зимой тепло подавалось, дороги убирались, в этом смысле претензий по большому счету нет. Но такое хамское отношение, как сейчас с водой, выбивает из колеи.

Из-за чего авария?

На случай выхода из строя второго насоса должен быть запасной. В управляющей компании «Уют» сказали, что резервный насос есть. Но в момент поломки основного он не справился с нагрузкой. Теперь его заменили на новый. Сейчас жильцам «Уютного» дали и холодную, и горячую воду. Масштабное отключение горячей воды в Андреевке, связанное с долгами управляющих компаний, этого ЖК не коснулось.

В одном из корпусов, оставшихся без воды, находятся частные детский сад и медицинский центр. В садике рассказали, что проблем не было, поскольку у них автономная подача воды и электричества. Жильцы даже просили у них немного воды. Медцентр тоже терпел убытки — то работа простаивает из-за отсутствия электроэнергии, то из крана течет ржавая вода. В итоге решили подключаться к автономным источникам, сообщили в медцентре.

А собственники квартир решили писать жалобу в областную Госжилинспекцию.

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