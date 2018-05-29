Горячая вода отключена в домах Голубого, Алабушево (включая военный городок), в госпитале ветеранов войн в Голубом на неопределенный срок. Это произошло потому, что управляющие компании должны большие суммы поставщику услуг, который из-за этого не может расплатиться с «Газпромом» за потребленный газ. Ситуация тяжелая, говорят в администрации поселения, и просят жителей оплатить долги за «коммуналку».



Воду для отключенных домов в греют котельные муниципального предприятие «Производственная компания «Андреевка». Управляющие компании — «Капитал-Инвест», «Ваш Дом», «Единство» и сам госпиталь задолжали предприятию за поставленные коммунальные услуги более 55 миллионов рублей. Оно же само должно более 21 млн рублей компании «Газпром межрегионгаз Москва» и еще больше 4 млн — предприятиям «Мособлгаз» и «Мосэнергосбыт».



11 мая «Газпром» направил ПК «Андреевка» уведомление об ограничении подачи газа из-за долгов. А 24-го прислали аварийные бригады и отключил котельные от газоснабжения. Хотя предприятие, «несмотря на тяжелое финансовое положение из-за несвоевременной оплаты поставленных коммунальных услуг», оплатило за апрель и май свыше 10 миллионов. Но по условиям «Газпрома», газ будут подавать только после полной оплаты задолженности.

Жителей с коммунальными долгами просят оплатить их как можно быстрее — так поставщик рассчитывает разобраться с долгами перед «Газпромом» и вернуть горячую воду. По данным администрации Андреевки, в данный момент задолженность УК «Капитал-Инвест» перед поставщиком ПК «Андреевка» составляет 15,5 миллиона рублей, УК «Единство» должна 24,2 млн, «Ваш дом» — 1,5 млн.

Жители Голубого готовят коллективные письма властям, в том числе президенту РФ и губернатору области, надеются дозвониться на прямую линию с Владимиром Путиным 7 июня, обсуждают в соцсетях и другие варианты борьбы за возвращение горячей воды — вплоть до перекрытия дороги. А кроме того, говорят, что дело не в жильцах-неплательщиках (их мало), а в том, что управляющие компании не спешат платить поставщику коммунальных услуг по счетам. Впрочем, по словам жителей Голубого, на прошедшей встрече, где обсуждалось отключение воды, руководство управляющих компаний заверило, что вообще не имеет долгов перед ПК «Андреевка». Так или иначе, пока люди сидят без горячей воды.